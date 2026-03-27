Maity Interiano da la bienvenida a su segunda hija con un emotivo mensaje en redes

Con un mensaje de profunda gratitud, Interiano describió el momento como algo inexplicable que solo puede agradecerse. "Hoy comparto con ustedes las primeras fotos de nuestra bebé, Camille, de este pedacito de cielo que llegó ayer, 26 de marzo, 2026 a completar nuestro mundo. Y mientras la miro, mientras nos miro... solo puedo pensar en todo lo que soñé, en todo lo que pedí en silencio, en cada oración susurrada con fe", escribió la destacada profesional.