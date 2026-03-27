Maity Interiano da la bienvenida a su segunda hija con un emotivo mensaje en redes

La periodista estadounidense de ascendencia hondureña, Maity Interiano, conmovió a sus miles de seguidores al anunciar el nacimiento de su segunda hija, Camille. A través de una publicación cargada de sentimiento, la comunicadora compartió las primeras fotografías de la pequeñita, quien llegó al mundo el 26 de marzo. A continuación las tiernas imágenes.
Con un mensaje de profunda gratitud, Interiano describió el momento como algo inexplicable que solo puede agradecerse. "Hoy comparto con ustedes las primeras fotos de nuestra bebé, Camille, de este pedacito de cielo que llegó ayer, 26 de marzo, 2026 a completar nuestro mundo. Y mientras la miro, mientras nos miro... solo puedo pensar en todo lo que soñé, en todo lo que pedí en silencio, en cada oración susurrada con fe", escribió la destacada profesional.
"Dios escuchó. Dios cumplió. Hoy somos cuatro. Gracias Dios por esta familia que siempre soñé. Gracias por enseñarme que tus tiempos son perfectos. Y gracias por este regalo tan inmenso que hoy tengo en mis brazos. Mi mundo entero... en una sola imagen", concluyó en el emotivo mensaje.
Las tiernas fotos desataron cientos de comentarios de alegría y felicitación por parte de los usuarios de redes sociales para Maity y su familia en esta hermosa etapa.
La familia, conformada por Maity y su esposo Anuar Zidan, ahora cuenta con cuatro integrantes. La pareja había anunciado la espera de este segundo bebé en noviembre de 2025, generando una gran expectativa entre el público que ha seguido de cerca la trayectoria y la vida personal de la comunicadora.
Camille se une a la pequeña Nour Zidan Interiano, la primogénita de la pareja, quien nació el 9 de abril de 2024.
Con apenas dos años de diferencia, las hermanas Zidan Interiano se convierten ahora en el motor principal de la vida de la reconocida presentadora y productora.
Maity Interiano, nacida el 15 de enero de 1985, es una de las periodistas más respetadas en la industria del entretenimiento y las noticias en Estados Unidos.
Tras 17 años de una exitosa carrera en la cadena Univisión, donde destacó en programas como Despierta América, hoy vive una etapa de plenitud.
Actualmente, la hondureña se encuentra enfocada en sus proyectos independientes y en su faceta como madre, labor que combina con la conducción de su propio espacio digital, el podcast Sencillamente Maity, transmitido a través de la plataforma YouTube.
La pequeña Camille Zidan Interiano ha sido acogida en los brazos de sus padres, marcando el inicio de una nueva temporada para una de las parejas más queridas.
Mientras tanto, los mensajes de felicitación para la familia siguen llegando por motivo del nacimiento de la pequeña Camille.