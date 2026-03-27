Britney Spears se pronuncia por primera vez tras su arresto en California: "Sean amables"

La noche del 4 de marzo de 2026, la Patrulla de Caminos de California detuvo en la autopista 101, a la altura del condado de Ventura, a una BMW 430i negra que avanzaba a velocidad excesiva y zigzagueando entre carriles. Al volante iba Britney Spears. La cantante, de 44 años, fue sometida a pruebas de campo y arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia combinada de alcohol y drogas. Pasó la madrugada en un centro de detención y fue liberada a las seis de la mañana del día siguiente. La cita judicial quedó fijada para el 4 de mayo.
Este viernes 27 de marzo, Spears regresó a Instagram por primera vez desde aquella noche. Publicó un clip bailando frente al espejo junto a su hijo Jayden Federline, de 19 años, y acompañó las imágenes con un mensaje dirigido a sus seguidores.
“Gracias a todos por todo su apoyo... pasar tiempo con la familia y amigos es una verdadera bendición”, escribió seguido de una hilera de emojis de rosas y la frase "sean amables".
La cantante desactivó los comentarios, pero la publicación acumuló cerca de 200,000 likes en pocas horas.
En el video, se escucha a Spears decir “estoy tranquila, estoy siendo muy tranquila” mientras posa con distintas actitudes junto a su hijo, que en un momento luce un sombrero blanco imitando a Michael Jackson.
La escena, doméstica y sin pretensiones, contrasta con el escándalo que precedió a ese retorno.
El arresto fue la primera detención formal en la carrera de la intérprete de Baby One More Time, una de las artistas más vendidas en la historia de la música pop.
Su representante emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como "un desafortunado e inexcusable incidente" y señaló que Spears acataría la ley.
El entorno de la cantante también activó su red de apoyo. Sus hijos Sean Preston, de 20 años, y Jayden, de 19, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, se acercaron a ella para brindarle compañía.
Su amigo y exasistente Sean Phillip reveló en el programa Good Morning Britain que Spears le había enviado un mensaje de texto diciéndole que estaba bien, agregando que habla con ella con regularidad y que el incidente no refleja su carácter.
El 22 de marzo, tres semanas después del arresto, Spears fue vista en público por primera vez. Apareció en el Malibu Country Mart, con un abrigo largo marrón, gafas de sol negras, el cabello rubio suelto y un bolso naranja. Las fotos, compartidas por una cuenta de fans, la mostraban haciendo fila en un Starbucks.
El caso está siendo evaluado por la Fiscalía del Condado de Ventura. Un portavoz de esa oficina confirmó que los fiscales aún revisan la acusación y que podrían solicitar evidencia adicional antes de tomar una decisión de cargos, la cual deberá producirse antes del 4 de mayo.