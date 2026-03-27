Britney Spears se pronuncia por primera vez tras su arresto en California: "Sean amables"

La noche del 4 de marzo de 2026, la Patrulla de Caminos de California detuvo en la autopista 101, a la altura del condado de Ventura, a una BMW 430i negra que avanzaba a velocidad excesiva y zigzagueando entre carriles. Al volante iba Britney Spears. La cantante, de 44 años, fue sometida a pruebas de campo y arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia combinada de alcohol y drogas. Pasó la madrugada en un centro de detención y fue liberada a las seis de la mañana del día siguiente. La cita judicial quedó fijada para el 4 de mayo.