La cajera que murió tras ingerir chocolate que le regaló un chofer de tráiler en Veracruz

Kathya Josselyn Bartolo Luis, de 26 años, murió la madrugada del pasado martes tras ingerir una barra de chocolate que, según testimonios, le fue obsequiada por el chofer de un tráiler que circulaba por la vía en una caseta de cobro de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en Acayucan, Veracruz, México. A continuación los detalles del caso.
El incidente ocurrió durante el turno de las 10:00 p.m. a las 06:00 a.m.. Una compañera de labores relató que un conductor de carga se detuvo en la cabina y entregó dos barras de chocolate a la joven contadora. Kathya decidió consumir una de ellas de inmediato, sin sospechar que pocos minutos después comenzaría a experimentar síntomas alarmantes.
De acuerdo con los reportes internos, la víctima manifestó sentir un dolor agudo en el pecho y el estómago. Sus compañeros observaron cómo comenzaba a tallarse el torso con desesperación, indicando que sus palpitaciones eran extremadamente rápidas.
A pesar de que recibió las primeras atenciones en la zona de urgencias de su centro de trabajo, su estado de salud se agravó con rapidez. Ante la falta de mejoría, fue subida a una ambulancia de Capufe para ser trasladada al hospital de Oluta; sin embargo, al ingresar al área de urgencias, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
La Fiscalía de Acayucan inició de inmediato una carpeta de investigación para esclarecer el móvil de los hechos. Como parte fundamental de las indagatorias, los peritos aseguraron la segunda barra de chocolate que Kathya no alcanzó a ingerir, la cual será sometida a estudios toxicológicos para detectar posibles sustancias nocivas.
El cuerpo de la joven, quien era originaria de Ixhuatlán del Sureste, fue enviado al Servicio Médico Forense (Semefo). Los especialistas realizarán la necropsia de ley para determinar si la causa de muerte fue una reacción alérgica, una patología previa o, como se sospecha, una intoxicación provocada por el dulce recibido.
Hasta el momento, la identidad del trailero y las características del tractocamión que conducía no han sido reveladas por las autoridades. Se espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad de la caseta de cobro proporcionen datos sobre el vehículo y el sujeto que entregó el producto envenenado.
La noticia ha generado un profundo impacto en la región sur de Veracruz. Amigos y conocidos de la víctima expresaron su consternación en redes sociales, destacando que Kathya era una profesional dedicada que viajaba diariamente desde su hogar para cumplir con sus responsabilidades y que recientemente buscaba un ascenso laboral.
El velorio se llevó a cabo el pasado miércoles 25 de marzo en su domicilio particular en Ixhuatlán del Sureste. Decenas de personas, entre familiares, vecinos y compañeros de trabajo, se reunieron para despedir a la joven contadora en un ambiente de exigencia por el esclarecimiento del caso.
A las honras fúnebres asistió el alcalde de Ixhuatlán, Raúl González Martínez, quien acompañó a los padres de la víctima en el duelo. Los restos de la trabajadora de Capufe fueron trasladados al panteón Jardín de los Recuerdos, donde descansarán mientras las investigaciones ministeriales continúan su curso.