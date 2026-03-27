La cajera que murió tras ingerir chocolate que le regaló un chofer de tráiler en Veracruz

A pesar de que recibió las primeras atenciones en la zona de urgencias de su centro de trabajo, su estado de salud se agravó con rapidez. Ante la falta de mejoría, fue subida a una ambulancia de Capufe para ser trasladada al hospital de Oluta; sin embargo, al ingresar al área de urgencias, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.