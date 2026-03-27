Osmer, estudiante de 15 años que mató a dos maestras con rifle de asalto en Michoacán

Según los registros de las cámaras de seguridad, el joven arribó a la institución antes de las 8:00 horas. Para evadir cualquier sospecha inicial, ocultó el fusil calibre 5.56 dentro de la funda de una guitarra, una estrategia que le permitió cruzar la entrada sin ser cuestionado por el personal de seguridad o sus compañeros.