Osmer, estudiante de 15 años que mató a dos maestras con rifle de asalto en Michoacán

Osmer H, un estudiante de nuevo ingreso de apenas 15 años, acribilló a dos de sus maestras en la escuela preparatoria Antón Makarenko, en el puerto de Lázaro Cárcenas, en Michoacán, generando gran impacto y consternación en México. ¿Fue un crimen planificado? A continuación los detalles.
De acuerdo con el reporte de las autoridades de ese país, el doble crimen no fue un impulso del momento. Minutos antes de dirigirse al centro educativo, el adolescente dejó rastros a través de sus redes sociales donde manifestó: "Hoy es el día".
Según los registros de las cámaras de seguridad, el joven arribó a la institución antes de las 8:00 horas. Para evadir cualquier sospecha inicial, ocultó el fusil calibre 5.56 dentro de la funda de una guitarra, una estrategia que le permitió cruzar la entrada sin ser cuestionado por el personal de seguridad o sus compañeros.
Una vez en la recepción, el agresor se dirigió directamente hacia las docentes. Sin mediar palabra, extrajo el arma y disparó en la nuca a la primera de ellas. Mientras el pánico se apoderaba del lugar, persiguió a la segunda maestra, quien intentó inútilmente buscar refugio antes de ser alcanzada por los proyectiles.
Las víctimas fueron identificadas por la Fiscalía General del Estado como María del Rosario S., de 36 años, y Tatiana Bedolla, de 37.
Ambas mujeres perdieron la vida de manera instantánea al interior de la institución educativa, quedando tendidas en el área donde minutos antes se disponían a iniciar la jornada académica.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y fuerzas federales desplegaron un operativo inmediato tras recibir la llamada de auxilio. Lograron detener a Osmer H. en el sitio del ataque, asegurando el fusil y un cargador. El menor fue puesto a disposición de las autoridades competentes para iniciar su proceso legal.
Osmer, también se había grabado con su teléfono móvil frente al espejo. En el video que ya se ha vuelto viral en algunas plataformas se ve al menor portando el fusil con el que asesinó a las docentes.
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, reveló que las investigaciones apuntan a un trasfondo digital complejo.
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, reveló que las investigaciones apuntan a un trasfondo digital complejo. Se busca confirmar si el ataque está vinculado a la ideología "incel" (celibato involuntario), una subcultura de internet donde hombres expresan resentimiento extremo hacia las mujeres.
Por su parte, la directiva de la preparatoria Antón Makarenko aclaró que el alumno no tenía antecedentes de mala conducta, problemas de colegiaturas o reportes de expulsión. "No había situación interna que justifique o esté relacionada con un acto tan lamentable", puntualizó la institución mediante un comunicado oficial.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificó el suceso como "doloroso y sentido". El mandatario estatal solicitó al Poder Judicial actuar con rigor, argumentando que los jóvenes de esa edad tienen plena conciencia de sus actos.
Ramírez Bedolla fue enfático al proponer una revisión al sistema penal nacional. Para el gobernador, casos que demuestren tal nivel de agresividad y ventaja deberían permitir que los menores sean enjuiciados como adultos, asegurando que se castigue el homicidio bajo la gravedad que corresponde.
Los restos mortales de las maestras han sido velados por sus familiares y posteriormente sepultadas por sus familias, mientras la comunidad educativa de Michoacán permanece en estado de shock.