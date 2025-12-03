Luis Redondo: “No hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera"

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), criticó el indulto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, y aseguró que la medida envía un “mensaje devastador” a operadores de justicia y resulta contradictorio en la lucha internacional contra el narcotráfico.

En un mensaje publicado en la red social X, Redondo sostuvo que “no hay diferencia entre un narcotraficante condenado y quien lo libera, sin importarle que haya metido toneladas de cocaína por las narices a millones de sus propios electores y contribuyentes”.

Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico después de ser extraditado tras la victoria de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro, fue liberado esta semana tras recibir el perdón de Trump, que había hecho el anuncio poco antes de las elecciones del domingo en Honduras.