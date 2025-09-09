Redondo critica narcopolítica y el Fondo Departamental pero calla por "Carlón" y el festín en el CN

El titular del Poder Legislativo arremetió contra el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/corrupcion-uso-fondo-departamental-revela-informe-asj-GL7850109" target="_blank">Fondo Departamental,</a> mecanismo controversial con el que antes los diputados manejaban fondos públicos, careciendo de transparencia pero abundantes en irregularidades."Los diputados, cuando gestionan ayudas en el marco de la Constitución y la ley, no cometen delito; el delito es robarse esos fondos. Precisamente por eso derogamos el Fondo Departamental, con el cual se robaron millones y durante años nadie decía nada, y muchos siguen en la impunidad", enfatizó.Sin embargo, ahora existe el Fondo de Administración Solidaria, mecanismo con el que los parlamentarios siguen gestionando dinero público.Los diputados del oficialismo a través de este nuevo mecanismo han gestionado millones de lempiras a través de instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.El manejo de este dinero ha sido cuestionable. EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium han revelado una serie de investigaciones sobre el uso de estos fondos.Estos rotativos revelaron que diputados gestionaron canalizaron fondos para beneficiar <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/interactivos/red-ong-vinculadas-libre-fondo-diputados-DL26786746" target="_blank">dos ONG con vínculos con Libre,</a> recibiendo más de 150 millones de lempiras.También reveló que la diputada Isis Cuéllar, salpicada en el desfalco en Sedesol, gestionó más de <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/proyectos-isis-cuellar-copan-grietas-filtraciones-PN27194874" target="_blank">8.2 millones de lempiras que fueron a dar a las manos de una ONG que estuvo involucrada en el caso de corrupción "Red de Diputados". </a>Cuéllar gestionó los más de 8.2 millones para beneficiar a Instituto para el Desarrollo Nacional (Idena), ONG que se encargaría de la pavimentación de calles en el departamento de Copán.A pesar de estos y más escándalos, Redondo afirmó que hay personas que buscan regresar al poder para "continuar con sus actos criminales", describiéndolos como "descarados" y que "se agrupan para poner títeres como candidatos".