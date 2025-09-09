  1. Inicio
Redondo critica narcopolítica y el Fondo Departamental pero calla por "Carlón" y el festín en el CN

Luis Redondo se contradice al condenar a partidos políticos salpicados en narcotráfico, pero se llama al silencio por el narcovideo de Carlos Zelaya

  • 09 de septiembre de 2025 a las 10:58
Redondo critica narcopolítica y el Fondo Departamental pero calla por Carlón y el festín en el CN

El presidente del Congreso Nacional arremetió contra los partidos políticos salpicados por narcotráfico y con el extinto Fondo Departamental, pero no se pronunció sobre los escándalos dentro de Libre.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, condenó que en Honduras existan partidos políticos envueltos en escándalos con el narcotráfico y corrupción con el extinto Fondo Departamental, pero omitió pronunciarse por el narcovideo de Carlos "Carlón" Zelaya y a los millones de lempiras erogados a través del Fondo de Administración Solidaria.

A través de sus redes sociales, Redondo, quien aspira reelegirse como diputado de Cortés con el partido Libertad y Refundación (Libre), expresó que "es una vergüenza que en Honduras existan partidos políticos conocidos por estar llenos de narcos, con casos concretos en las cortes de Estados Unidos, lavadores de activos y corruptos... y que de eso nadie diga nada".

Gráficos: Diputados de Libre, los más beneficiados con fondos

En tribunales de Estados Unidos, varios políticos han sido mencionados en casos de narcotráfico, así como también algunos han sido sentenciados a prisión como Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández, Midence Oquelí Martínez y Fredy Nájera.

No obstante, el partido Libre también ha estado salpicado, pues en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga "El Cachiro", confesó que pagó sobornos a Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel "Mel" Zelaya.

"El Cachiro" en el juicio contra el narco Geovanny Fuentes Ramírez aseguró que le dio 500,000 dólares a "Mel" Zelaya cuando este aspiraba a la presidencia para el período 2006-2010, aunque en ese entonces Zelaya pertenecía al Partido Liberal y no existía Libre.

A esto se le suma que el 3 de septiembre de 2024, el medio InSight Crime reveló un video en el que Carlos Zelaya se reunió con narcotraficantes para buscar financiamiento a las campañas políticas de Libre en 2013.

Redondo no se refirió a estos casos que salpican a su nuevo partido, limitándose a decir de forma general que "confiamos en que el Ministerio Público y su fiscal general actúen contra todos estos delincuentes".

"Para acabar con esos delincuentes, no vote por quienes representan a los narcos, dieron golpe de Estado u hoy hasta bienes incautados tienen por sus crímenes", destacó Redondo.

A su vez, pidió no votar por "grupos de poder económicos que han mantenido a Honduras en la pobreza".

Redondo justifica subvenciones y da permiso a Isis Cuéllar de ausentarse del CN

Silencio ante el Fondo de Administración Solidaria

El titular del Poder Legislativo arremetió contra el Fondo Departamental, mecanismo controversial con el que antes los diputados manejaban fondos públicos, careciendo de transparencia pero abundantes en irregularidades.

"Los diputados, cuando gestionan ayudas en el marco de la Constitución y la ley, no cometen delito; el delito es robarse esos fondos. Precisamente por eso derogamos el Fondo Departamental, con el cual se robaron millones y durante años nadie decía nada, y muchos siguen en la impunidad", enfatizó.

Sin embargo, ahora existe el Fondo de Administración Solidaria, mecanismo con el que los parlamentarios siguen gestionando dinero público.

Los diputados del oficialismo a través de este nuevo mecanismo han gestionado millones de lempiras a través de instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

El manejo de este dinero ha sido cuestionable. EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium han revelado una serie de investigaciones sobre el uso de estos fondos.

Estos rotativos revelaron que diputados gestionaron canalizaron fondos para beneficiar dos ONG con vínculos con Libre, recibiendo más de 150 millones de lempiras.

También reveló que la diputada Isis Cuéllar, salpicada en el desfalco en Sedesol, gestionó más de 8.2 millones de lempiras que fueron a dar a las manos de una ONG que estuvo involucrada en el caso de corrupción "Red de Diputados". Cuéllar gestionó los más de 8.2 millones para beneficiar a Instituto para el Desarrollo Nacional (Idena), ONG que se encargaría de la pavimentación de calles en el departamento de Copán.

A pesar de estos y más escándalos, Redondo afirmó que hay personas que buscan regresar al poder para "continuar con sus actos criminales", describiéndolos como "descarados" y que "se agrupan para poner títeres como candidatos".

