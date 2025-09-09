Redondo critica narcopolítica y el Fondo Departamental pero calla por "Carlón" y el festín en el CN

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, condenó que en Honduras existan partidos políticos envueltos en escándalos con el narcotráfico y corrupción con el extinto Fondo Departamental, pero omitió pronunciarse por el narcovideo de Carlos "Carlón" Zelaya y a los millones de lempiras erogados a través del Fondo de Administración Solidaria. A través de sus redes sociales, Redondo, quien aspira reelegirse como diputado de Cortés con el partido Libertad y Refundación (Libre), expresó que "es una vergüenza que en Honduras existan partidos políticos conocidos por estar llenos de narcos, con casos concretos en las cortes de Estados Unidos, lavadores de activos y corruptos... y que de eso nadie diga nada".

En tribunales de Estados Unidos, varios políticos han sido mencionados en casos de narcotráfico, así como también algunos han sido sentenciados a prisión como Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández, Midence Oquelí Martínez y Fredy Nájera. No obstante, el partido Libre también ha estado salpicado, pues en el juicio contra Juan Orlando Hernández, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga "El Cachiro", confesó que pagó sobornos a Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel "Mel" Zelaya. "El Cachiro" en el juicio contra el narco Geovanny Fuentes Ramírez aseguró que le dio 500,000 dólares a "Mel" Zelaya cuando este aspiraba a la presidencia para el período 2006-2010, aunque en ese entonces Zelaya pertenecía al Partido Liberal y no existía Libre. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. A esto se le suma que el 3 de septiembre de 2024, el medio InSight Crime reveló un video en el que Carlos Zelaya se reunió con narcotraficantes para buscar financiamiento a las campañas políticas de Libre en 2013. Redondo no se refirió a estos casos que salpican a su nuevo partido, limitándose a decir de forma general que "confiamos en que el Ministerio Público y su fiscal general actúen contra todos estos delincuentes". "Para acabar con esos delincuentes, no vote por quienes representan a los narcos, dieron golpe de Estado u hoy hasta bienes incautados tienen por sus crímenes", destacó Redondo.

A su vez, pidió no votar por "grupos de poder económicos que han mantenido a Honduras en la pobreza".

Silencio ante el Fondo de Administración Solidaria