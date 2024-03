“El Cachiro” dice que sobornó a Mauricio Villeda y a Carlos Zelaya

Abogado de JOH Colon: ¿Le diste muchos USB a la DEA?

Devis: Y documentos de sobornos a políticos.

Colon: ¿Incluidos sobornos a Mauricio Villeda del Partido Liberal?

Devis: Sí.

Colon: ¿Y usted sobornó a Carlos Zelaya de Libre?

Devis: Sí.

Asimismo, detalló cuánto dinero le dio a Villeda.

Abogado de JOH Colon: ¿Cuánto sobornaste a Villeda?

Devis: Entre 200,000 y 250,000 dólares, señor.

Colon: ¿Sobornaste a Oscar Nájara?

Devis: Sí.

Colon: Pero no tienes videos de JOH, ¿verdad?

Devis: Yo no.

Colon: ¿Ni Ana ni Hilda Hernández?

Devis: No.

Por otra parte, también detalló cuánto le dio a Zelaya.

Abogado de JOH Colon: ¿Sobornó a Carlos Zelaya del Partido Libre?

Devis: Di entre 100,000 y 200,000 dólares.

Colon: ¿Es hermano del expresidente Mel Zelaya?

Devis: Sí.