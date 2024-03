Raymond Colon manifestó que los testigos de la defensa llegarán a Nueva York próximamente, sin embargo, no reveló de quiénes se trataría.

4:34 PM | Raymond Colon dice que “El Cachiro” no convenció al jurado

A criterio de Raymond Colon, Devis Leonel Rivera Maradiaga no logró convencer al jurado debido a que al final del contrainterrogatorio pudo demostrar que el excabecilla del cartel de “Los Cachiros” aún tiene propiedades en Honduras.

Colon reiteró que no existen pruebas de reuniones y conversaciones de su cliente con narcotraficantes.

Raymond Colon consideró que lo dicho por Fabio Lobo no es bueno para la defensa de Juan Orlando Hernández, sin embargo, consideró que el testigo de la Fiscalía tendrá problemas al momento de ser interrogado por él.

4:29 PM | Juan Orlando Hernández no levantó la mirada a Fabio Lobo y negaba todo lo que decía

Hernández no levantó la mirada mientras era observado por Lobo.

4:13 PM | Noveno día de juicio contra Juan Orlando Hernández será el viernes 1 de marzo a las 9:00 AM

El noveno día de juicio contra Juan Orlando Hernández se llevará a cabo el viernes 1 de marzo a las 9:00 AM, hora de Honduras. La audiencia estará marcada por la continuidad del testimonio de Fabio Lobo.

3:55 PM | Fabio Lobo: “JOH me dijo que recibió un aporte de unas personas de Sinaloa”

3:51 PM | Fabio Lobo: “Un líder del Cartel de Sinaloa también me dijo que le dieron sobornos a JOH”

Fabio Lobo: Sí. En una reunión, un líder del Cartel de Sinaloa me dijo que también le dieron a JOH

Stabile: No hay más preguntas.

McNamara: No. Revisé las traducciones.

McNamara: No lo sé.

Fiscalía: No hay más preguntas.

Fiscalía: Estipulación sobre los teléfonos de Tony Hernández incautados al ser arrestado en el aeropuerto de Miami. Leamos los mensajes. Tony Hernandez el 9 de marzo de 2018 escribe sobre el rifle: Sí, me gusta. Entonces, me gustaría calibre .17

Andrea Santos: No lo recuerdo. Sin redireccionamiento.

Andrea Santos: Porque hablaron por teléfono. La respuesta de Tigre Bonilla fue que este no sería el último acuerdo que harían juntos.

Andrea Santos: No. Por miedo [por miedo]

Fiscalía: No hay más preguntas.

Devis Rivera: No, señor.

“Vine a los Estados Unidos y expuse a Juan Orlando Hernández y Tony Hernández. Por eso me entregué, señor”, dijo tras ser consultado en el final del interrogatorio realizado por Raymond Colon.

Raymond Colon dijo no tener más preguntas para Devis Leonel Rivera Maradiaga, por lo que la audiencia se estaría reanudando con un nuevo testigo.

11:47 AM | Próximo testigo en el juicio podría ser Fabio Lobo, según Jeff Ernst

11:43 AM | Carlos Zelaya rechaza menciones hechas por “El Cachiro” en el juicio de JOH

11:33 AM | Arnaldo Urbina dijo: “Si le hago esa oferta a ese hombre me va a llevar”

Devis Rivera: Eso no es lo que entendí.

”Si le hago esa oferta a ese hombre (JOH) me va a llevar”, dijo Urbina a Devis Leonel Rivera Maradiaga.

11:30 AM | JOH se ha mostrado muy inquieto ante objeciones de la Fiscalía

11:23 AM | “El Cachiro” dice que su hermano le contó que JOH estuvo presente en reunión con narcos

Una de las respuestas de Devis Leonel Rivera Maradiaga a Raymond Colon acerca de la reunión en que habría estado presente Juan Orlando Hernández junto a narcotraficantes fue: “Mi hermano me lo contó”.

11:17 AM | Un molesto Kevin Castel ha llamado la atención a Raymond Colon de manera constante

Devis Rivera: No sé nada sobre esto.

11:04 AM | JOH observa la pantalla de una computadora y provoca murmullo de sus abogados

10:58 AM | “El Cachiro” dice que hubo tres asesinatos mientras negociaba con la DEA

Devis Rivera: Ocurrieron mientras yo estaba en conversaciones con la DEA y aún no trabajaba con ellos.

10:54 AM | “El Cachiro”: “Grabaciones fueron iniciativa mía”

Devis Rivera: Fueron por iniciativa mía. Los políticos corruptos nunca actuaron contra mí. Me entregué

10:48 AM | “El Cachiro” dice que empezó a hacer grabaciones antes de ser informante de la DEA

10:42 AM | Fiscalía sigue objetando preguntas de Colon; Castel sostiene

Raymond Colon: No más de cinco [minutos]. Sólo dos preguntas más y listo. Sobornándolos y grabándolos, ¿por qué tendrías que extorsionarlos si ya los sobornaste?

10:40 AM | Raymond Colon continúa interrogando a “El Cachiro” sobre transcripciones

Devis Rivera: Eso no es lo que entendí.

10:36 AM | “El Cachiro” preguntó a Arnaldo Urbina si JOH quería invertir en un par de kilos de droga

10:32 AM | Raymond Colon pide a Fiscalía que presente transcripción de Arnaldo Urbina

Fiscalía: Por favor, anótelo, no está en evidencia.

10:22 AM | “El Cachiro”: “Javier me dijo que le dio $ 250 mil a Hilda Hernández”

Juez Castel: No parece una pregunta.

Raymond Colon: Te dijo que no le dio el dinero.

Devis Rivera: Él no dijo eso.

10:17 AM | “El Cachiro”: “Pepe Lobo me dijo a través de Fabio que teníamos que sobornar a JOH”

Devis Rivera: Pepe Lobo me dijo, a través de Fabio Lobo, que teníamos que sobornar a JOH porque iba a postularse para presidente

Fiscalía: Objeción. Esa no es una pregunta.

9:53 AM | “El Cachiro” sobornó a Carlos Zelaya con cerca de 200 mil dólares

9:51 AM | “El Cachiro”: “En Honduras es común que los políticos acepten sobornos de la droga y luego los nieguen”

9:44 AM | Óscar Nájera dice que va a contratar abogados para “limpiar su nombre” en EUA

“Yo estoy tranquilo, por eso hace un par de días contacté a un buró en Estados Unidos para que me represente un abogado y me limpien las manchas en esos libros”, dijo a Hoy Mismo el excongresista nacionalista.

9:42 AM | “El Cachiro” habla acerca de grabaciones hechas como informante de la DEA

Devis Rivera: No, mi primo.

Juez Castel: Acabamos de empezar, señor Colón. Le sugiero que tenga sus preguntas listas cuando venga a la corte, para que no tengamos retrasos como este.

9:30 AM | Mauricio Villeda: “Estoy totalmente tranquilo, es totalmente falso”

9:27 AM | “El Cachiro” reafirma no contar con videos de JOH, Ana García e Hilda Hernández

Devis Rivera: No.

Devis Rivera: Yo no.

Raymond Colon: Pero no tienes videos de JOH, ¿verdad?

9:24 AM | “El Cachiro” dice que pagó sobornos a Mauricio Villeda y a Carlos Zelaya

9:19 AM | Inicia el octavo día de juicio a JOH; Colon pregunta a “El Cachiro” sobre un pago hecho a “Tony” Hernández

8:54 AM | “Era un Cachiro más”: Devis Rivera hizo fuerte señalamiento a JOH

El silencio en la sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York se hizo presente luego de que Devis Leonel Rivera Maradiaga señalara que Juan Orlando Hernández “era un Cachiro más” mientras era interrogado por la defensa del exmandatrio.

El excabecilla del cártel de Los Cachiros hizo esta fuerte aseveración sobre el acusado luego de ser consultado acerca de si sentía algún arrepentimiento por los 78 asesinatos que confesó haber cometido.

“En su tiempo no (estaba arrepentido), pero ahora me arrepiento de haber matado pero también me arrepiento de haber sobornado a los políticos corruptos del gobierno de mi país, como a ‘Pepe’ Lobo, Juan Orlando Hernández, a militares, policías, Pacheco Tinoco, que en vez de tomar los sobornos tenían que habernos detenido a nosotros”. “Se convirtieron en narcotraficantes como nosotros”, manifestó el capo que busca reducir su condena. Aseguró que Juan Orlando “era un cachiro más”.