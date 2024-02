“Los Cachiros” acumularon una fortuna de $55 millones

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El hampón del cartel de” Los Cachiros”, Devis Leonel Rivera, ingresó por segundo día consecutivo a la sala donde se desarrolla el juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández en Nueva York, para develar el pago de más sobornos, intentos de magnicidio y crueles asesinatos. La presencia de Devis en el estrado era desafiante e intimidante, similares a los comportamientos que lo habían caracterizado en sus años de gloria en el crimen organizado. Sin titubear, ‘El Cachiro’ comenzó a relatar una serie de hechos que estremecieron a todos los presentes. Con suma frialdad reveló más detalles de su oscura trayectoria criminal que se extendió durante 13 años. Rivera no vaciló al mencionar nombres, fechas y montos, como si estuviera enumerando simples transacciones comerciales. Un intento de magnicidio contra el expresidente Hernández y los asesinatos del “zar antidrogas” Julián Arístides Gonzales, el activista social Alfredo Landaverde y el periodista Aníbal Barrow fueron descritos con una precisión quirúrgica, que en cada palabra que profería venía cargada brutalidad y crueldad. El jurado y los presentes quedaron sorprendidos ante el escalofriante testimonio de Rivera.

Fiscal: Uno de los temas que abordamos ayer (el martes) fue sobre la fiesta de cumpleaños donde “Moncho” Lobo, ¿lo recuerda?

Devis: Sí, señor. Fiscal: Estaba Neftalí Duarte, ¿qué le dijo que le había dado al acusado? Devis: Que ya le había dado 100,000 dólares y le había puesto a disposición el helicóptero que él andaba volando para que Juan Orlando Hernández volara en la campaña para la Presidencia. Fiscal: ¿Antes de colaborar con la DEA se le incautó cargas de droga? Devis: Ninguna. Fiscal: ¿Fue capturado? Devis: No, señor. En febrero de 2014, una vez que Juan Orlando Hernández asumió el poder de la nación, dijo que a través del exoficial de la Policía Nacional Juan Manuel Ávila Meza y del abogado Óscar Ramírez logró obtener una reunión con el hermano del exmandatario, Juan Antonio “Tony” Hernández, para solicitarle que el gobierno les pagara una deuda que arrastraba con la empresa Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar), usada para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Fiscal: ¿Quién es Ávila Meza? Devis: Un narcotraficante, señor. Fiscal: ¿Ávila Meza tenía un cargo en la Policía? Devis: Era comisionado de la Policía. Fiscal: ¿Trabajaba con él? Devis: Sí, señor. Fiscal: ¿Cometió actos de violencia con él? Devis: Sí, señor. Fiscal: ¿Asesinatos? Devis: Sí señor. Fiscal: ¿Quién es Óscar Ramírez? Devis: Un narcotraficante, señor. Fiscal: ¿Y a través de ellos qué se le pidió? Devis: “Tony” Hernández quería 100,000 dólares de adelantado a cambio de que el gobierno pagara los contratos con Inrimar.

Expresó que personalmente se reunió con “Tony” Hernández en el restaurante Dennys de Tegucigalpa y allí se le entregó un primer pago de 50 mil dólares. Para ese entonces, Devis Rivera ya era un colaborador de la Agencia Antidrogas de EUA, por lo que un reloj inteligente procedió a grabar en video y tomar fotografías del encuentro con “Tony”. Fiscal: ¿A quién grababa? Devis: A políticos corruptos que agarraban sobornos, policías, sicarios y otros narcotraficantes. Fiscal: ¿Grabó a “Tony” Hernández? Devis: Sí, señor. En seguida el fiscal le mostró a Rivera una serie de fotografías en las que muestran a “Tony” cargando documentos y contratos de la empresa Inrimar. Develó que fue durante el gobierno de Porfirio Lobo que se firmaron los millonarios contratos y que el expresidente recibía un cinco por ciento de comisión por adelantado por cada acuerdo firmado y que lavaban los millonarios recursos por el desaparecido Banco Continental. Fiscal: ¿Le proporcionó soborno a “Tony” Hernández? Devis: Sí, 50 mil dólares. Fiscal: ¿Tiene grabación? Devis: No. A lo largo del interrogatorio fue consultado sobre un plan para asesinar al expresidente Juan Orlando. Aseguró que a inicios de 2014 se enteró que el cartel de los Valle Valle tenía contemplado ejecutar el magnicidio. “El Cachiro” manifestó que se enteró de viva voz de Luis Alonso y Miguel Arnulfo Valle que “quería matar al presidente y a su hermano porque les habían agarrado dinero y que ya no les contestaban ni las llamadas”. Dijo que “Milo”, un sicario de los Valle, le comentó que Hernández había comenzado a incautar las propiedades. Fiscal: ¿Se le pidió ayuda para este complot? Devis: Sí. Fiscal: ¿Ayudó? Devis: No, no estaba en mis pensamientos asesinar a mi socio porque ya lo había sobornado.

Relaciones

Expresó que conoció al exdiputado nacionalista Reynaldo Ekónomo en 2004 y que contrató sus servicios para evitar ser arrestado en un intento de homicidio que acababa de perpetuar. Fiscal: ¿Ekónomo aceptó ayudarle para evitar ser investigado y capturado? Devis: Sí. Fiscal: ¿Le pagó sobornos? Devis: Sí. Fiscal: ¿Cuánto? Devis: Entre 40 mil y 50 mil dólares. El intento de homicidio fue ejecutado contra Jorge “Coqui” Ramos, Margarita Lobo, un guardia de seguridad de un hospital en Tocoa y dos guardaespaldas. Diez años más tarde aseguró que se volvió a reunir con Ekónomo para abordar el tema del magnicidio. Presuntamente, Ekónomo le dijo que hablaría con Juan Orlando Hernández y que aprovecharía para contarle que Los Cachiros no estaban acompañando el plan de los Valle. Todo esto a cambio de un soborno.

Fiscal: ¿Qué le regalaste a Reynaldo Ekónomo? Devis: Decenas de miles de dólares y una Tahoe (camioneta) de color blanco. Entonces Ekónomo me llamó, dijo que tenía a Juan Orlando al lado de él en el altavoz, para escuchar mi explicación: “En ningún momento he querido hacerle daño”. Después de esa conversación, Ekónomo le dijo que “Juan Orlando” estaba “satisfecho con la explicación”. Pero, Rivera no solo salpicó a Ekónomo en la narcopolítica, sino que también tenían candidatos a diputados en Colón; Óscar Nájera en Olanchito, Yoro; a Milton Puerto en Yoro, Yoro; a Arnaldo Urbina Soto, de quien le mostraron una foto. Fiscal: ¿Quién es? Devis: Arnaldo Urbina. Fiscal: ¿En 2014 tenía un cargo? Devis: Sí, alcalde. Fiscal: ¿De dónde? Devis: Departamento de Yoro. Fiscal: ¿Era miembro de algún partido? Devis: Sí, del Partido Nacional. Fiscal: ¿Reconoce a estos individuos? Devis: Sí, Juan Orlando Hernández y Arnaldo Urbina. Fiscal: ¿Sobornó a Arnaldo Urbina? Devis: Sí, señor. Fiscal: ¿Qué le dio? Devis: Dinero. Fiscal: ¿Y a cambio qué recibió? Devis: Información del gobierno, recibía avionetas, violencia y mensajes de Juan Orlando Hernández. Fiscal: ¿Se reunió con Arnaldo Urbina? Devis: Sí, señor. Fiscal: ¿Grabaste a Arnaldo Urbina? Devis: Sí, señor. El cabecilla manifestó que a través de Juan Gómez, un exgobernador de Colón, se enteró que supuestamente Juan Orlando tenía “una pista clandestina en el pueblito de él”, y que a través de Urbina le solicitarían aterrizar sus narcoavionetas en el lugar. En seguida, la Fiscalía reprodujo un video en el interior de un vehículo en el que se conducían Urbina y Devis en el que abordaron el tema y la protección a su cartel. Rivera dijo que Urbina le dijo que no había problema “mientras los hombres se mantengan discretos. El problema es que no haya discreción”. Ahondó que un militar le manifestó a Juan Gómez que en la pista habían recibido helicópteros y aviones con droga, sin embargo, ese militar que tenía Juan Orlando “era bien celoso y no daba oportunidad a otros narcos que fueran a traer aviones a esa pista”. Aseveró que Urbina y sus hermanos Fernando, Miguel y Mario “recibían aviones cargados de Colombia en una pista clandestina en Yoro”. Declaró que durante una reunión con Fernando Urbina este le comentó sobre la preocupación que existía en Arnaldo Urbina porque JOH le había dicho que ya no podía participar en la política porque lo iba a afectar como presidente. Durante el 2014 a Arnaldo Urbina se le incautaron las propiedades y fue arrestado. Por otra parte, manifestó que ayudó en actividades de narcotráfico a Geovanny Fuentes Ramírez, enjuiciado y condenado a cadena perpetua en EUA, y a Melvin Sandres, alias “Metro”, en actividades de tráfico de drogas. Dijo que rechazó trabajar en el narcolaboratorio de Fuentes en Cerro Negro y recibir un cargamento en un barco. Pero que en total habían traficado juntos 1,500 kilogramos de cocaína en “tres vueltas” que llegó una de ellas desde Punto Fino, Venezuela, que fue enviado por un narco guatemalteco solamente identificado como “Jack”. Expresó que Fuentes Ramírez le enviaba la droga a Juan Guzmán, alias “Juanillo”, un familiar de Joaquín Guzmán Loera. Una vez que fue capturado Fuentes, “El Cachiro” se lo encontró en la cárcel de Nueva York y dijo que también había sobornado a Juan Orlando con 450 mil lempiras. Los Cachiros también sostuvieron una estrecha relación con la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes sirvieron de sicarios en varios crímenes y recibían droga. Manifestó que en 2004 le solicitó a Yulan Archaga, cabecilla de la MS, que ejecutara a “Coqui” Ramos porque había asesinado a uno de sus hermanos.

Contrainterrogatorio

A las 2:10 de la tarde comenzó el contrainterrogatorio de Raymond Colon, abogado de Hernández, que entre otras cosas le preguntó sobre algunas víctimas, torturas y otros crímenes, el complot para asesinar a JOH y la reunión con “Tony” en Dennys. Colon: ¿Qué hizo “Tony” Hernández en cuanto a los contratos? Devis: No lo sé porque no lo volví a ver. Colon: ¿Ese fue el final? Devis: Yo no volví a saber nada de “Tony” Hernández. A medida iba avanzando el interrogatorio, Colon le consultó al testigo sobre el complot de asesinato contra JOH impulsado por los Valle. Colon: ¿Cuándo conoció el complot? Devis: En 2014. Colon: ¿Por qué lo querían asesinar? Devis: Lo que entendí que Luis y Arnulfo Valle lo querían asesinar porque me explicaron que ya no contestaban después de que lo habían sobornado con mucho dinero; ya no les estaba ayudando, y porque les habían incautado varias propiedades. Colon: ¿Tiene prueba de audio o video del pago del soborno? Devis: La única prueba era la palabra que un narco le daba a otro narco. Colon: ¿Tomó con seriedad el complot de asesinar a Hernández? Devis: Sí, lo iban a matar, señor. Colon: ¿Y como resultado decidió no estar de acuerdo? Devis: Yo ya trabajaba con la DEA, yo ya había sobornado a Juan Orlando, en mi mente no pasaba matar al presidente. Colon: ¿Cuántas ganancias tuvo en 13 años? Devis: Aproximadamente 55 millones de dólares. Colon: ¿Una parte fue incautada por el gobierno? Devis: Se incautaron varias propiedades. Colon: ¿Qué hizo con los 55 millones de dólares? Devis: Yo compré muchas propiedades, carros de lujo, oro, pagué sobornos a Juan Orlando Hernández, 800 mil dólares para pagarle a los aliados, soborné a “Pepe” Lobo con 600 mil dólares, a Fabio Lobo le pagué para que sobornara al jefe de Inteligencia, Julián Pacheco Tinoco, entre otros. Colon: ¿Resta algún dinero? Devis: Sí, está en propiedades; en un país de Centroamérica, en la capital Tegucigalpa y en el departamento de Colón. Colon: ¿Hay algo que no haya divulgado? Devis: El gobierno lo sabe todo.

Expresó que se tomó la justicia por sus propias mano s al matar a narcos rivales y a gente inocente, entre ellos, una niña hija de un personaje solamente identificado como “Toño” Velásquez, que le había querido robar un cargamento de cocaína. Asimismo, confesó el crimen de un capo de la droga identificado como Ismael Landaverde, que operaba en la zona de Bonito Oriental y Sico, Colón, y que lo asesinó porque tenía una rivalidad con su amigo Neftalí Mejía. Aseguró que se reunió con Ramón Matta Waldurraga y un socio de nombre Eduardo para planificar la muerte del señor Alfredo Landaverde. Colon: ¿Qué hizo en cuanto a planificación? Devis: Yo le presenté a Matta Waldurraga a los sicarios para matar a Alfredo Landaverde. El motivo era porque estaba hablando de Matta, su papá y los banqueros del Banco Continental. Landaverde decía que Matta y su padre eran narcos. Colon: ¿Era eso cierto? Devis: Era correcto. Recordó que él estuvo hablando en televisión, lo que desató la ira de ellos. Colon: ¿Recuerda el nombre de Aníbal Barrow? Devis: Sí, señor. Le voy a explicar, me reuní con Licer, mi primo, porque un periodista estaba hablando mal de Los Cachiros y tomamos la determinación de matarlo. Yo y mi hermano contratamos a un comisionado de policía Zelaya y Carlos Valladares, pero no era Aníbal al que queríamos matar. No recuerdo el nombre. Colon: ¿Recuerda el nombre de Arístides Gonzales? Devis: Sí. Colon: ¿Fue el líder contra las drogas? Devis: Sí. Colon: ¿En qué año fue asesinado? Devis: En 2009, en el mismo año que sobornamos a “Pepe” Lobo. Colon: ¿Por qué se mató? Devis: Se mató a petición de Fredy Nájera, un socio de Juan Orlando, porque le había allanado pistas en San Esteban. Aseguró que fue un crimen planificado en conjunto y que su papel fue buscar a otros narcos para que participaran en el asesinato. Al ser consultado por el crimen de Sonia Ramos, dijo que era una narcotraficante ladrona que le había robado 300 kilogramos de coca a un trabajador de su primo “Tom” Montes y que por eso la había matado. Manifestó que fue novia de su hermano Javier.