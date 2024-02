Temen que el MP use información que sale del juicio de JOH para fines políticos

El diputado de Libre, Jari Dixon, manifestó que “la defensa de JOH me parece que están convencidos que las probabilidades de ganar son muy pocas y tomaron el caso para ganar dinero”.

“Son abogados que solo toman los casos para ganar dinero y saben que las posibilidad de ganar ese juicio son nulas. En todo proceso penal siempre hay dos posibilidades, viendo las pruebas que ha presentado la Fiscalía un 99.9% hay una posibilidad de condena”, agregó.

Mientras tanto, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, uno de los señalados, se defendió solo. Recordó que la primera vez que lo mencionaron de recibir dinero del narcotráfico fue en el 2017 durante el juicio de su hijo Fabio Lobo. Ante tal situación, “yo me apersoné a la Fiscalía y le dije: ‘Aquí estoy para que ustedes me investiguen’. Luego me comuniqué con el embajador James Nealon y le expresé: ‘Un delincuente me mencionó, aquí estoy a la orden de ustedes’”.

Luego, recordó que Luiz Antonio Guimaraes, vocero de la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), también lo mencionó y “yo lo fui a emplazar a él públicamente”. La tercera vez fue cuando vino Antony Blinken -secretario de Estado de Estados Unidos- y manifestó “que había suficientes pruebas de que me habían dado 500 mil dólares cuando estaba en la Presidencia de la República”, sostuvo.