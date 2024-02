Comprobar delitos contra JOH requiere más testimonios y evidencias tangibles

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En la Corte del Distrito Sur de Nueva York, los testimonios de narcotraficantes condenados seguirán siendo el arma letal en el juicio que continuará esta semana en contra del expresidente Juan Orlando Hernández, y donde probablemente seguirán mencionando a otros políticos.

El criminalista y catedrático en derecho penal, Gonzalo Sánchez, consideró que el juicio es como un partido de fútbol que en este momento solo lleva como 25 minutos de los 90, y se viene el segundo tiempo donde seguirán más evidencias por la Fiscalía y los medios de prueba que va a presentar la defensa.

“Hasta el momento solo se han escuchado los testigos de la Fiscalía, faltan todos los medios de prueba de la defensa, que son muy importantes a favor del expresidente Hernández”, dijo.

Sánchez indicó que las declaraciones testimoniales deben ir aparejadas con evidencias físicas, tangibles, que se pueda ver y tocar, es decir, fotografías, videos, grabaciones y otros elementos que se puedan presentar.

“Pero solo porque se diga que fulano de tal estuvo conmigo, que le di tantos millones de dinero, eso de repente no es suficiente, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante, los anglosajones odian la mentira, no les gusta mentir, y creen mucho en el testimonio de una persona”, analizó.

Pero existe otro punto muy importante y es que las personas que están siendo testigos en Estados Unidos, muchos ya condenados, no son anglosajones, son latinos y los latinos tienen la mala costumbre de mentir, lamentó.

No obstante reconoció que no se puede tapar el sol con un dedo y en las “narcolibretas” que se presentaron el viernes anterior, sí se evidencia que aparecen las siglas de JOH, y esa es la evidencia física y tangible de la que él habla y los nombres que aparecen ahí pueden ser tomados en consideración por el jurado.

Para esta semana se pueden registrar más sorpresas y más personas mencionadas, pero es importante explicar que no solo porque esas personas se mencionen es que están involucradas.

“Recordemos de dónde vienen esas declaraciones, de personas que no tienen nada que perder, de personas que les han prometido que les van a reducir los años de condena y como no tienen nada que perder, pueden involucrar a gente que de repente no están involucradas con el narcotráfico”, expresó.

Uno de los testigos claves que posiblemente hable esta semana es Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien ha adelantado que Hernández tenía conocimiento de lo que hacía su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico en Estados Unidos.