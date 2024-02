Ana García: “Juan Orlando Hernández hoy no pudo estar con su familia”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Ana García, ex primera dama de Honduras y esposa de Juan Orlando Hernández, habló sobre el segundo día de juicio del expresidente y lo calificó como una “trama novelesca” en una corte donde lamentó había “un espacio reservado para su familia”, pero que estuvo vacío.

La ex primera dama lamentó que “criminales confesos sí pueden tener a su familia con ellos, pero en el caso de Juan Orlando, un expresidente que fue un aliado del gobierno de Estados Unidos, que demostró con hechos y no con palabras los extraordinarios resultados en su compromiso en defender la seguridad de recuperar la paz y la seguridad de millones de hondureños, hoy no pudo estar con su familia.

Violentándose los principios fundamentales del derecho de la legitima defensa y de un trato justo a una persona inocente.

Ante los medios de comunicación, García citó la frase utilizada por el abogado defensor Renato Stabile: “El infierno está vacío y todos los demonios están aquí”, al referirse a los criminales, asesinos y narcotraficantes que testifican contra su esposo.

Durante su presentación la también abogada resaltó todas las acciones que emprendió Hernández durante su mandato y las acciones que generaron como consecuencia amenazas a muerte por desmantelar todos los carteles que operaban en Honduras.

Ante la falta de evidencia, resaltó que es irónico que la misma ley de extradición que aprobó sea la que ahora lo tiene en un juicio en New York.

En cuanto a las fotografías, García resaltó que la defensa argumentó que Hernández era una celebridad y se tomó fotos con miles de personas, incluso desestimó que las iniciales ‘TH’, plasmadas en un kilo de cocaína no significan Tony Hernández y significa Tommy Hilfiger.

“En el juicio desigual contra mi esposo, había un espacio para su familia. Pero a mi familia su visa fue revocada y no pudimos acompañarlo”, explicó mientras notificaba que sus hijos aplicaron a una visa de emergencia, sin embargo, fue denegada tras una espera de tres meses.

Seguidamente cuestionó que los dos testigos aceptaron no tener evidencia y advirtió que durante los próximos días el pueblo escuchará “relatos novelescos” y mentiras de los que buscan reducir sus condenas.