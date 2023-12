“Pepe” Lobo: “Salgo de aquí con enorme orgullo”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras recibir medidas cautelares en la audiencia de declaración de imputado por el delito de fraude en el caso Pandora II, el expresidente de Honduras, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa expresó su satisfacción y destacó con orgullo que no ha cometido ningún delito. Además, enfatizó que su involucramiento en este proceso legal podría ser parte de una supuesta persecución política en su contra. “Aquí no hay ningún delito, no hay dinero de por medio, quiero aclarar eso, nadie de los que estamos ahí ha recibido dinero, no hay ningún beneficiado. Confiamos que la justicia se va aplicar”, sostuvo el exmandatario que se defenderá en libertad. “Salgo de aquí con enorme orgullo, el único pesar que me da es que en el requerimiento fiscal que hizo Luis Santos con malicia”, mencionó.

Asimismo, aseguró que hubiera preferido que lo metieran preso a él y no a su esposa Rosa Elena de Lobo porque probablemente su hijo -asesinado en julio de 2022- estaría vivo.

“Yo hubiese querido que desde el inicio me trajeran aquí y me metieran y no a doña Rosa, porque está ilegalmente detenida. Aclaro no son fondos públicos, no era funcionaria pública y hubo doble juzgamiento”, dijo a los medios de comunicación al salir del tribunal. El expresidente además aseguró que no se dejará amedrentar. “Aunque se enojen, que la aprieten, porque salgo con más decisión de volarles maceta. No se puede aguantar lo que este gobierno le está haciendo al pueblo hondureño”.

“Yo veo en los jueces, una actitud diferente, yo espero que la corte no se deje contaminar como suedió en el pasado, porque al final Honduras es la que pierde. Los políticos libramos la batalla y en dos años el pueblo hondureño va a votar” afirmó. Pepe Lobo expresó su sorpresa ante la prohibición del fiscal de mencionar su nombre o el de cualquier autoridad del Ministerio Público durante la audiencia. Este hecho hace que se insinúe la posibilidad de que esté siendo objeto de una persecución política.

Sostuvo que no hay ningún delito y todo lo que hizo estuvo en el marco del cumplimiento de sus “atribuciones constitucionales como presidente de la República”.

“Díganle a Mel Zelaya que me quite el requerimiento para que me lleven. Dentro de dos años y un poquito más son otros los que se van a llevar”, dijo antes de retirarse de la corte. El mandatario, que se defenderá en libertad, deberá pagar una fianza de 6 millones de lempiras.

Caso Pandora II

“Pepe” Lobo Sosa junto al expresidente extraditado Juan Orlando Hernández y ocho exfuncionarios más fueron acusados en el caso “Pandora II”.

La acusación contra el nacionalista es por el delito de fraude, por el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas por JOH, teniendo una “participación directa”. En el caso del exmandatario Hernández se debe a beneficios obtenidos por recibir financiamiento de al menos 62 millones de lempiras provenientes desde las instituciones públicas hasta las fundaciones que participaron en las campañas políticas. Asimismo, en el caso son inculpados el exministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit.

Además los exgerentes administrativos de Sefin, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina; el director de presupuestos de Sefin, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico