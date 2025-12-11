Paraguay pide respetar la voluntad del pueblo tras las elecciones generales en Honduras

Asunción, Paraguay.- Paraguay hizo este jueves un llamado a que se respete “la voluntad expresada” por el pueblo de Honduras en los comicios generales del pasado 30 de noviembre, marcados por denuncias de presunto fraude.

En un mensaje difundido por el Ministerio de Exteriores en su cuenta de la red social X, el Gobierno de Santiago Peña expresó su preocupación por la situación, al tiempo que pidió a las autoridades “garantizar institucionalidad democrática” en Honduras.

Más de una semana después de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hondureño aún no ha difundido los resultados finales que, dicta la ley, debe publicar dentro de los 30 días posteriores a los comicios.