Pepe Lobo Sosa: “Este gobierno está castigando a la gente como nadie lo ha hecho”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) reaccionó este miércoles tras conocer que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) lo está acusando por el delito de fraude, lo que tildó como parte de la política en la que “uno se convierte en objetivo”, además destacó el hecho de que la acusación coincide con la elección del fiscal general y fiscal general adjunto.

”Yo les digo no he cometido ningún delito, no me he quedado con cinco centavos del erario público”, dijo en declaraciones al canal HCH.

Lobo Sosa hizo hincapié en que “no es nada nuevo, son las mismas investigaciones del tiempo de Juan Orlando...vamos a ver como reacciona esta Corte, estos tribunales”. El exgobernante también señaló que él no tuvo nada que ver en el gobierno de Juan Orlando.