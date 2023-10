Julieta Castellanos: “Con gobierno de Libre el pasado no se ha ido....prevalece”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A través de una carta pública titulada “Honduras....Y el pasado no se va”, la socióloga Julieta Castellanos expuso varias acciones del actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro donde aseguró que el país va en la ruta de “caudillos y caciques”.

Con respecto a la elección del fiscal general y adjunto destacó la salida del jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos y no apoyo de Jenny Almendarez, al ser la candidata con mejor evaluación de la Junta Proponente, dejando muchas dudas con un fiscal que “quiera combatir la corrupción”.

Del mismo modo, crítico el abuso de poder cuando el director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Rafael Barahona, tras amenazar en multar a unidades que movilizaran simpatizantes del Bloque de Oposición Ciudadana, pero no de la gran movilización del Ejecutivo.

“Por los hechos expuestos, Honduras no está ante un proceso de construcción ni de fortalecimiento democrático. No es más democracia las manifestaciones oclocráticas del poder, ni el reunionismo del coordinador general y asesor presidental de Casa Presidencial con las bases de Libre”, dice parte de la carta.

“Libre aspira a concentrar el poder, no lo ha logrado porque el poder no le ajusta, especialmente en el Congreso Nacional, donde no es lo mismo controlar la Junta Directiva, que tener a los parlamentarios a su servicio”, concluyó Castellanos en su misiva.