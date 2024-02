Raymond Colon: Señor Ardón, usted testificó que se reunió en la Casa del Partido Nacional de San Pedro Sula en 2019 con Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández?

Alexander Ardón: ¿2019? Fue en 2009.

Colon: En esa reunión habían otras personas presentes?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Fue la primera vez que usted conoció a Pepe Lobo?

Ardón: No.

Colon: ¿Lo conoció en 2008?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Esa reunión fue en Helipuerto?

Ardon: Sí, fue en 2008 en Helipuerto.

Colon: Pepe Lobo le pidió apoyo económico para su campaña?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Específicamente para la campaña de alcaldes de Copán?

Ardón: No, fue para todo el departamento de Copán.

Colon: ¿Pepe Lobo mencionó a Juan Orlando Hernández?

Ardón: Sí. Dijo que si ganaba las elecciones, Juan Orlando Hernández sería el presidente del Congreso Nacional..

Colon: ¿Pepe Lobo le pidió un monto específico como apoyo económico?

Ardón: Sí, dos millones de dólares, yo se los entregué en dos pagos.

Colon: ¿Usted le mandó el dinero con un tal Elías Hernández?

Ardón: Sí, Elías era un empleado mío. No tenía vínculo con Juan Orlando Hernández, él era un joven que se ha criado en El Paraíso, Copán y uno conoce todo su parentesco.

Colon: ¿Esos dos millones de dólares fueron entregados a Pepe Lobo?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Usted le pidió algo a Pepe Lobo?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Usted le pidió protección para seguir con sus actividades del narcotráfico?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Pidio un puesto en el gobierno para su hermano?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Pidió la pavimentación de la carretera que lleva a El Paraíso, Copán?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Entiende usted que él (Pepe Lobo), lo protegió?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Una de las formas de protegerlo era no permitir una ley de extradición?

Ardón: Disculpe abogado, repítame la pregunta, por favor.

Colon: ¿Uno de los beneficios que tendría era no firmar ley de extradición?

Ardón: En esa reunión, para ese año, no había ley de extradición. No se tocó ese tema.

---Juez Kevin Castel, interrumpe, cuestiona la falta de claridad de a pregunta de Raymond Colon y agregó el año, para ampliar el contexto de la misma---

Kevin Castel: ¿En 2008, usted esperaba recibir algún beneficio del gobierno sobre extradición?

Kevin Castel: De acuerdo a lo que usted (Alexander Ardón), la respuesta sería “No”.

Ardón: Correcto. La respuesta es No.

Colon: ¿Qué beneficios esperaba?

Ardón: Que la fiscalía, el gobierno, no me investigara.

Colon: ¿Usted no quería ser capturado por su actividad dentro del narcotráfico?

Ardón: No quería ser arrestado en Honduras en ese tiempo por mis actividad de narcotráfico.

Colon: ¿Qué beneficios esperaba de Pepe Lobo?

Ardón: Un puesto para mi hermano en el gobierno, la pavimentación de la Calle que lleva a El Paraíso, Copán...

Colon: ¿Y usted tampoco quería que le incautaran propiedades suyas?

Ardón: Correcto.

Colon: ¿Sus ganancias producto de esta actividad ilícita eran cercanas a 200 millones de dólares?

---Ardón no alcanzó a responder y Raymond Colon lanzó otra pregunta casi al mismo tiempo.---

Colon: ¿Cuántas propiedad compró Alexander Ardón con el dinero del narcotráfico?

Ardón: Casas, fincas ganaderas, fincas donde se sembraba café, empresas que construían carreteras, vehículos...eso es lo que recuerdo en este momento.

Algunas casas eran de mis hermanos en El Paraíso, y otras mis hermanos las construyeron en terrenos que pertenecen a mi papá desde hace más de 40 años.

Colon: ¿Cuántas casas tenía usted?

Ardón: La casa mía no me la quitaron, incluso, en ella vive mi esposa y mi hijo. Yo nací en esa casa.

Colon: ¿Usted le dice al jurado que usted solo tiene una casa?

Ardón: No, yo tengo más casas en mis fincas.

Colon: ¿Quién es el dueño de esas casas?

Ardón: El gobierno diría yo, a mí me quitaron esas fincas.

Colon: ¿Cuántas casas le fueron incautadas?

Ardón: La Finca Santa Eloisa y El Limón. Mis hermanos no tenían casas y yo les ayudé.

Colon: ¿Cuánto pagó?

Ardón: Sí. La de El Limón no costó mucho, la Finca Santa Eloisa costó unos 16 millones de lempiras, unos 600 mil dólares.

Colon: ¿Le ayudó a todos sus hermanos a construír esas casas?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Me interesa saber qué compró?

Ardón: Casas, fincas, maquinaria...

Colon: ¿Cuánto pagó por su casa en San Pedro Sula?

Ardón: Apróximadamente 250 mil dólares y la vendí en 500 mil dólares.

Colon: ¿Usted declaró que tenía fincas?

Ardón: Como 4, todas en Copán.

Colon: ¿Cuánto pagó por cada una?

Ardón: El Limón la compré por 3 millones de lempiras, la que estaba pegada a El Paraíso, Copán, 2.5 millones de lempiras, de las otras no me acuerdo.

Colon: ¿Son las únicas fincas que compró?

Ardón: De las que me acuerdo.

Colon: ¿Compró propiedades a nombre de otras personas?

Ardón: No.

Colon: ¿Regaló fincas?

Ardón: Ayudé a mi papá a comprar su finca.

Colon: ¿Cuánto?

Ardón: Mi papá vendió una finca que tenía cerca de Santa Bárbara. No sé cuánto pagó mi papá.

Colon: ¿Otras fincas?

Ardón: No recuerdo

Colon: ¿3.5 millones de lempiras son 150 mil dólares?

Ardón: No recuerdo.

Colon: A veces no te gusta convertir las cifras, pero hace unos minutos me dio el estimado de esas propiedades.

Ardón: No, es que yo soy muy malo con las matemáticas.

Colon: ¿Pero pudo contar 200 millones de dólares?

Ardón: Pero tenía una calculadora.

Colon: ¿Qué carros compró?

Ardón: Tenía como 10 carros.

Colon: ¿Cuáles eran?

Ardón: ¿Las marcas?

Colón: Sí, las marcas, Cadillacs, Lexus, Prados, Mercedes Benz, Maseratti.

Ardón: Toyota Hilux, Prados, Lexus, Land Cruiser, Porsche, Raptors.

Colon: ¿Entre todos, carros de trabajo y personales?

Ardón: Tenía tractores y trucks (rastras)

Colon: Cuántos tractores tenía.

Ardón: 3 ó 4.

Colon: ¿Cuánto valían?

Ardón: 35 mil dólares uno pequeño, 70 mil dólares uno grande.

Colon: ¿Cuántos pequeños tenía?

Ardón: No recuerdo, porque también compraba y los vendía.

Colon: ¿En su colección cuántos tenía?

Ardón: No recuerdo, porque también habían tractores que eran de mi papá, tenía de cortar zacate, de hacer pacas, uno de doble rodaje que lo usábamos para sacar camiones cuando se quedaban en el camino, en total tenía 5 ó 6.

Colon: ¿Todos se pagaron con el dinero del narcotráfico?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Qué otros vehículos compraba.

Ardón: Me gustaban las Land Cruiser, Prados y los Toyota Pickups.

Colon: ¿Cuántos camiones para transportar ganado compró en su vida?

Ardón: No recuerdo la cantidad, 4 ó 5 camiones.

Colon: ¿Cuánta ganancia de dinero por narcotráfico usó para comprar estos vehículos?

Ardón: No recuerdo.

Colon: Más de un millón de dólares?

Ardón: No lo sé.

Colon: ¿Tuvo usted volquetas?

Ardón: Sí. Al principio le dije que tenía una Constructora.

Colon: ¿Cuándo fue fundada?

Ardón: No recuerdo, mi hermano Hugo sabe más que yo, soy muy ignorante con esas cosas de empresas.

Colon: ¿Recuerda cuándo se convirtió en dueño de la empresa?

Ardón: Nunca fui dueño, era mi hermano Hugo.

Colon: ¿Invirtió usted dinero en esa empresa?

Ardón: Sí, el dinero era mío.

Colon: De 2008 en adelante, ¿Sabe cuánto dinero al año ganaba en esa empresa?

Ardón: No sé cuánto, no le ponía mucha atención a eso. Era mi hermano.

Colon: ¿Compartió ganancias de esa constructora?

Ardón: En ocasiones mi hermano e daba ganancias.

Colon: ¿Cuántos kilos (de droga) podía llevar una volqueta?

Ardón: Tuve una que solo agarraba 400 kilos, los que agarraban 700 u 800 kilos eran los camiones ganaderos o los trucks con caja.

Colon: ¿Cuál de esos vehículos agarra más carga?

Ardón: Depende, un furgón, dependiendo cómo se ordenaba la carga podía agarrar hasta 2 mil kilos. Un camión ganadero unos 800 kilos.

Colon: ¿Usó esos vehículos para transportar cocaína?

Ardón: Sí. Tenía un muchacho encargado del equipo, tenía 6 carros exclusivos para transportar la droga que tenía guardada en unas bodegas en San Pedro Sula, eran exclusivos para mover la droga y estaban escondidos porque así me aseguraba que no se robaban la droga.

Colon: ¿Los carros para transportar la droga los usó para transportar la droga?

Ardón: No, eran exclusivos para la finca. No me gustaba que los empleados de la finca conocieran los vehículos que usaba para mover droga.

Colon: Usted declaró que tenía ganado ¿Cuántas vacas tenía?

Ardón: No recuerdo, pero llegué a tener entre 1,000 y 1,500, pero dependía porque yo también compraba y vendía ganado.

Colon: ¿Qué hizo usted con los 200 millones de dólares que ganó en el narcotráfico?

Ardón: Compré fincas, carros, ganado, máquinas para construir carreteras e invertí mucho en la política.

Colon: ¿Qué significa construir carreteras?

Ardón: Construía carreteras en lugares pobres, así la gente de esos lugares me apoyaba en la política.

Colon: ¿Cuánto dinero invirtió en esas carreteras en esos lugares?

Ardón: No lo sé.

Colon: ¿Por qué era importante construir esas carreteras?

Ardón: En esos lugares hay aldeas en las que solo se podía llegar a caballo, pero con esas carreteras ya podían comprarse una moto y podían ir a El Paraíso a comprar, por una emergencia o por trabajo.

Colon: ¿No recuerda cuánto pagó para pavimentar esas carreteras?

Ardón: No pavimenté carreteras, eran de balastro, carreteras de terracería.

Colon: ¿Pepe Lobo nombró a su hermano Hugo?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Eso fue antes de que Juan Orlando Hernández fuera presidente?

Ardón: Esa decisión la tomó Don Pepe y Juan Orlando Hernández.

Colon: ¿Qué prueba tiene de que Juan Orlando Hernández tomó esa decisión?

Ardón: Me lo dijo Pepe Lobo y Juan Orlando Hernández en la reunión que tuvimos en la reunión que tuvimos en la casa del Partido Nacional.

Colon: ¿Hubo una confirmación de acuse de recibo del dinero de parte de Pepe Lobo?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Recuerda una reunión en 2013 en la casa de Juan Orlando Hernández?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Era una reunión del Partido Nacional para estudiar planillas de alcaldes y diputados en el país?

Ardón: Era solo para departamento de Copán.

Colon: ¿Cuántas personas habían en esa reunión?

Ardón: Habíamos 4.

Colon: ¿Juan Orlando Hernández lo invitó personalmente?

Ardón: La reunión fue en la casa del Partido Nacioinal y luego Juan Orlando Hernández nos invitó a su casa.

Colon: ¿Tiene prueba de esa invitación?

Ardón: No.

Colon: ¿Alguien fuera del gobierno le dijo que Juan Orlando Hernández no quería apoyar su candidatura a la alcaldía de El Paraíso.

Ardón: Pineda, el coordinador de campaña de Juan Orlando Hernández me dijo que Juan Orlando Hernández quería hablar conmigo. No me dijo de qué.

Colon: ¿No es cierto que cuando llegó a la casa de Juan Orlando Hernández insistió en ingresar a la oficina de él?

Ardón: No.

Colon: ¿Lo sacó a la fuerza de la casa las personas de seguridad de Juan Orlando Hernández?

Ardón: No.

Colon: Juan Orlando Hernández dijo que no lo iba a apoyar porque escuchó de episodios de violencia de su parte y que usted era narco en Copán?

Ardón: No, no dijo eso.

Colon: ¿Usted se fue de esa reunión sabiendo que Juan Orlando Hernández no lo iba a apoyar?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Usted le dijo que se iba a arrepentir de esa decisión?

Ardón: No.

Colon: ¿Estaba molesto usted?

Ardón: Le dije que respetaba su decisión, pero él me dijo que me iba a seguir protegiendo y que mi hermano iba a continuar en el gobierno.

Colon: ¿Propiedades de su padre fueron incautadas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández?

Ardón: Sí, una finca.

Colon: ¿Usted ya no gozaba del poder y privilegios como cuando era alcalde?

Ardón: Sí seguía gozando.

Colon: ¿Qué puede decir del diputado Deras y su muerte?

Ardón: Esa muerte no la ordené yo.

Colon: ¿En esa reunión en la casa de Juan Orlando Hernández se dio cuenta que a su hermano lo estaban investigando?

Ardón: No recuerdo.

Colon: ¿Sabe si a Hugo, su hermano, lo estaban investigando por malversación de fondos en Honduras?

Ardón: No sé.

Colon: ¿A Hugo lo obligaron a renunciar?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Siendo Juan Orlando Hernández presidente?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Esa no era la protección que esperaba tras sobornar a Pepe Lobo?

Ardón: Soborné a Pepe Lobo y a Juan Orlando Hernández.

Colon: ¿Tiene pruebas?

Ardón: No.

Colon le pidió a Ardón identificar un mapa, igualmente señalizar por dónde quedaba Amates, Izabal en Guatemala y también El Paraíso, Copán.

Colon: ¿Para llegar a Amates, Izabal, hay que cruzar un río?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Ese río se llama Motagua?

Ardón: Sí.

Le pidió dibujar una raya de extremo a extremo en ese río, pero Ardón respondió que “no entiendo cómo sería la raya”.

Colon: ¿El río sigue hasta la playona?

Ardón: El Río Playona está en Honduras, el Motagua en Guatemala.

Colon: ¿Recuerda que en 2010 en esa zona había un puente llamado Puente Rico?

Ardón: Sí, pero ese puente estaba en Guatemala, no en Honduras.

Colon: ¿Para pasar de Honduras a Guatemala había que pasar por el puente?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Era lucrativo hacer negocios con El Chapo Guzmán?

Ardón: Sí, siempre gente del Chapo me decían que si quería dinero por adelantad, me lo daban.

Colon: ¿Con el huracán Agatha, el Puente Rico se dañó?

Ardón: Sí.

Colon: ¿Para mover o cruzar la droga lo hacían caminando.

Ardón: Teníaos lanchas, trasladábamos cocaína en pequeños botes a los Amates cuando el puente colapsó:

Colon: ¿Los vehículos no podían ir desde El Paraíso hasta los Amates?

Ardón: De El Paraíso hasta el río, sí, luego cruzábamos el río con botes rápidos.

Colon: ¿Así movieron la cocaína?

Ardón: Al otro lado del río, había una finca de Otho Salguero donde descargábamos la droga.

Colon: ¿De 2010 a 2014 tuvo que cambiar ruta por la destrucción del puente?

Ardón: Siempre usé a misma ruta, solo que ahora pasaba la cocaína en lanchas rápidas para cruzar el río.

Colon: ¿En 2013, según declaró, usted se reunió con El Chapo en El Paraíso. Él cruzó el río en barco y llegó manejando a El Paraíso?

Ardón: El Chapo Guzmán llegó en helicóptero, su seguridad llegó en carro.

Colon: ¿Tiene foto?

Ardón: No, él aterrizó en un lugar llamado El mojón.

Colon: ¿Cuándo el Chapo fue a Honduras pasó por territorio Zeta?

Ardón: No sé dónde tomó el vuelo.

Colon: ¿Usted dijo que Chapo tenía seis hombres de seguridad?

Ardón: No recuerdo, pero el Chapo estaba con Otho y Ronald Salguero.

Colon: ¿Y en esa reunión el Chapo trajo un millón de dólares?

Ardón: Sí, se lo dio a Tony Hernández.

Colon: ¿Tiene pruebas o recibió indicaciones que ese dinero fue a la campaña de Juan Orlando Hernández o a manos de él?

Ardón: No.

Colon: ¿Se reunió con la Fiscalía para hablar sobre el magnicidio de Arístides Gonzáles?

Ardón: No.

Colon: ¿Nunca se reunió con los fiscales en 2019 para hablar sobre sus crímenes?

Ardón: No entiendo la pregunta.

Colon: ¿Recuerda una reunión con la fiscalía el 19 de junio de 2019?

Ardón: Sí.

Colon: Tras refrescar su memoria, qué le dijo a los fiscales sobre Arístides Gonzáles y Alfredo Landaverde?

Ardón: Los Cachiros, Los Valle, Don H, Neftalí, hasta ahí recuerdo.

Colon: ¿No recuerda más?

Ardón: No recuerdo.

Colon: ¿Recuerda si hizo algo para que se causara ese asesinato?

Ardón: Apoyé económicamente.

Colon: Cuánto dio.

Ardón: No recuerdo. El dinero se lo di a Wilter Blanco.

Colon: ¿Le preocupaba a usted que Landaverde lo hubiese señalado.

Ardón: No recuerdo que me haya señalado.

Colon: ¿Sabía que a toda su familia la estaban investigando desde 2017?

Ardón: No me di cuenta hasta que incautaron la finca en 2019.

Colon: ¿Después de 2013 usted salió de Honduras?

Ardón: No.

Colon: ¿Usted dijo que se reunió con Juan Orlando Hernández en el Fondo Vial?

Ardón: Sí, 2014 ó 2015.

Colon: ¿Después de esa reunión renunció su hermano Hugo?

Ardón: No. Mi hermano Hugo renunció después de que un ministro le llamó para pedirle que renunciara, era Roberto Ordóñez.

Colon: ¿Ha cometido usted violaciones a la ley aquí en Estados Unidos?

Ardón: Estuve en una pelea, me cortaron aquí y aquí (señalando partes de su cuerpo) y usé un teléfono.

Colon: ¿Tenías una cadena con candado mientras estaba en prisión?

Ardón: No.

Colon: ¿Hay armas en la cárcel?

Ardón: No

Colon: ¿Sabía usted que es ilegal tener teléfonos en la cárcel?

Ardón: Sí. Yo tenía un teléfono.

Colon: ¿Violó usted su acuerdo de cooperación.

Ardón: Sí.

Colon: ¿Cómo consiguió usted ese teléfono?

Ardón. Me lo estaban alquilando.

Colon: ¿Cuánto pagó por el teléfono?

Ardón: 50 dólares la hora. Llamé a mi familia para contarles cómo estaba.

Colon: ¿Se quedó en Honduras hasta 2019?

Ardón: Sí.

Colon: ¿No le indicó a los fiscales en 2013 que había viajado a Guatemala?

Ardón: No recuerdo.

--Le mostraron material 3500—

Ardón: Sí, viaje a Guatemala.

Colon: ¿Usted le dijo al jurado que permaneció en Honduras hasta 2019?

Juez Kevin Castel: Los testimonios hablan por sí solos.

Colon: ¿Tiene registro de sus conversaciones con Juan Orlando Hernández?

Ardón: No.

Colon: Algún registro telefónico con Juan Orlando Hernández?

Ardón: No.

Colon: ¿Algo con las huellas dactilares de Juan Orlando Hernández?

Ardón: No.

Colon: ¿Sabía usted de un intento de asesinato contra Juan Orlando Hernández de parte de Los Valle-Valle en 2013.

Ardon: No.

Colon: ¿Planeó asesinar a Juan Orlando Hernández con los Valle – Valle en La Entrada, Copán?

Ardón: No lo recuerdo.