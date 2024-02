TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La polémica y misterio por el accidente aéreo donde perdió la vida Hilda Hernández, hermana del presidente Juan Orlando Hernández, junto a otros cinco tripulantes volvió a mencionarse una vez más por el exasesor presidencial Marvin Ponce.

En un foro televisivo, el abogado, que se califica como un político de izquierda, indicó que “el atentado” hacia la aeronave con matrícula FAH 9005 también conocida como “Bestia 01” están involucrados gente de Honduras y de Colombia.

“No lo puedo revelar ahorita, sabe por qué no lo digo... gente de aquí y de Colombia. En algún momento esto se va investigar más porque ha quedado así... no sé...”, manifestó ante las consultas del entrevistador.

A criterio de Ponce, que en múltiples ocasiones ha reiterado que JOH volverá, fue una venganza porque el exmandatario que ahora enfrenta a la justicia norteamericana “estaba extraditando, los estaba llevando, quitando los bienes” y en consecuencia es un “crimen de narcos”.

“Hay 42 extraditados y otros que se fueron por su misma cuenta, le han quitado los bienes a un montón de gente aquí, que están presos aquí algunos. Es producto de políticas públicas”, relató.

Aunque Ponce, aseguró que posee “información de inteligencia”, reconoció que desconoce cómo fue derribado el helicóptero que según la información oficial, detallada por las Fuerzas Armadas, se estrelló el sábado 17 de diciembre del 2017 en el sector de San Matías, reserva de Llerva Buena.

“Hasta ahí no sé, eso estaba bien secreto. Una vez intenté decirlo en un medio y me dijeron que no hablara del tema porque estaba en ‘secretividad’, me llamó la gente de inteligencia del Estado” , argumentó mientras aclaraba que vuelve a tocar el tema porque se refería al contexto por el juicio contra JOH.