Narcotraficantes mataron a Hilda Hernández, según abogado de JOH

“Como a los 15 o 20 días después de que ella murió a mí me llamaron, me dijeron que hablaban de Casa Presidencial y que yo no moviera mi boca, que no preguntara, que no investigara, que yo no tenía ningún objetivo para andar preguntando, que yo tenía que aceptar lo que había pasado y que si yo empezaba a hacer escándalo o algo así, que pensara en que tenía a mí otra hija en el Estado Mayor, al esposo de Patricia que en ese tiempo era mayor y el esposo de la otra hija que también estaba (en las Fuerzas Armadas) y que si yo no quería que les pasara algo que no dijera nada, entonces yo me quedé callada porque no me quería arriesgar. Me dijeron que si yo hablaba iban a mandar al esposo de Patricia a Irán, entonces yo todo este tiempo me he callado”, manifestó Rubio.

“Yo pienso que quien cerró esa historia de mi hija fue Juan Orlando Hernández, ya él ya perdió el poder, entonces el temor que tengo es menor. Yo solo quiero saber cuál fue la resolución de lo que pasó. Aquí en mi corazón yo sé que no fue un accidente”, dijo Doris a este medio de comunicación.

El resto de familiares de las demás víctimas se mantienen en silencio, pues además del luto también guardan temor.