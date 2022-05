Libertad condicional de Bográn se daría al cumplir la mitad de la pena

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los beneficios enmarcados en ley en el Código Penal vigente podrían otorgarle la libertad condicional al exdirector ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Antonio Bográn Corrales, solo después de haber cumplido la mitad de la pena de prisión dictada por el tribunal.

Tras la lectura del fallo ocurrida el martes recién pasado en el Tribunal en Materia de Corrupción y en la que también fue condenado por un delito Alex Alberto Moraes Girón, este juzgado determinó imponer a Bográn una pena abstracta que oscila entre diez años, dos meses y quince días de cárcel y once años y ocho meses.

“La pena tiene que cumplirse; esa es la regla general. Después entra en juego la libertad condicional, que es un beneficio que se otorga en los Juzgados de Ejecución, cumpliendo determinadas reglas y por lo menos (el recluso) tiene que cumplir la mitad de la pena para poder obtener ese beneficio”, explicó Asdrúbal Murillo, apoderado legal de Bográn.

La preliberación de Bográn

No se había dado la lectura de la sentencia de los dos exdirectivos de Invest-H, involucrados en el caso de corrupción por la compra sobrevalorada de siete hospitales móviles, cuando ya se manejaba con suspicacia la potencial e hipotética preliberación de Marco Bográn con tan solo cumplir dos años de reclusión.

Esta excarcelación prematura ha sido desmentida por Murillo, basado en lo que establece el Código Penal, que no podrá haber preliberación para un reo si la pena dictada es mayor a los diez años de prisión.

Esta bondad del precepto jurídico nacional solo es viable cuando las condenas de prisión son menores a diez años, lo que se denomina libertad condicional especial, en la que el convicto puede recobrar la libertad a los dos años de estar privado de su libertad.

¿Y Axel López?

Con la lectura del fallo nuevamente salió a relucir a la palestra el nombre de Axel Gamaliel López, el guatemalteco propietario de la empresa Elmed Medical Systems Inc. y representante legal de la compañía HospitalesMoviles.com, con quien Marco Bográn hizo una negociación directa para la compra-venta de siete hospitales móviles y sus respectivas plantas de tratamiento.

Félix Ávila, apoderado legal de Axel López en Honduras, manifestó que “se habla del hecho de una estafa de miles de millones haciendo ver como que si los hospitales que el gobierno de Honduras solicitó en ese momento no fueron proveídos y basta con que cualquiera de ustedes vaya a los siete puntos y ahí están los siete hospitales con todo su equipo”.

El profesional del derecho exteriorizó que “una cosa es que los esté utilizando el gobierno o la Secretaría de Salud; es una cosa diferente”.

Sobre la posibilidad de que Axel López pudiera ser sometido a un proceso judicial en el país, Ávila, minimizando la responsabilidad de López, dijo: “Se habla de Axel López como si fuese un fugitivo. Hace unos meses se hizo un escándalo cuando una persona en los Estados Unidos llegó al lugar de trabajo de Axel López y mandó un video, como que había encontrado a alguien por casualidad, pidiendo que se le detuviera”.

El defensor de Axel compartió: “Él me ha dicho: dile a la gente que yo vivo frente a la Policía. La Policía sabe dónde vivo, dónde trabajo y dónde desarrollo mi trabajo y no tengo ningún problema en los Estados Unidos”.

El representante legal de López dejó entrever que no sabe si su cliente vendría o no a someterse a la justicia hondureña, pero esa es potestad de las mismas autoridades y no de él como apoderado legal de este.

“Si se hace un verdadero juicio contra el señor Axel López, en el hipotético caso de que estuviera, no podría salir condenado porque lo que ha hecho, simple y sencillamente, es vender unos productos que le solicitaron y los productos están aquí”.

