Sabillón reconoce que hay estructuras criminales en los partidos políticos

El funcionario no descartó que en las próximas solicitudes de extradición figuren políticos y reconoció que hay otros actores de la vida política implicados en la narcoactividad.

Yo lo que veo es el cien por ciento y por eso hacemos un trabajo de gabinete de ver personas que estén en el país, algunos que no hayan fallecidos y determinar cómo tenemos que intervenir para aplicar el procedimiento que es el arresto emanado del Poder Judicial. Según lo que está en papel, hay 37 órdenes de extradición pendientes.

Con respecto al juicio en este momento no, igual no está exento uno si le piden ayuda ya que yo soy un servidor de la ley y para eso me formaron.