Ramón Sabillón afirma que fue destituido en 2014 por capturar a extraditables

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Siete años después de su salida como director de la Policía Nacional, el comisionado Ramón Sabillón se refirió a su polémica salida de la institución en 2014 y su posterior salida del país.

El ahora ministro de Seguridad dijo en el programa 30/30 que no renunció ni se trató de un “replanteamiento” como lo dijo en su momento el entonces presidente Juan Orlando Hernández, sino de un acto en represalia por la labor que él estaba desempeñando desde el cargo, sobre todo por ejecutar capaturas contra extraditables.

Según Sabillón, cuando Arturo Corrales era titular en la Secretaría de Seguridad se acercaron a él para pedirle que renunciara, pero sin darle un motivo válido o darle la posibilidad de seguir dentro de la institución en otro cargo.

“No me explicaron por qué... Yo dije que prefería la muerte antes que renunciar. Si a mí me comunicaban un relevo yo hubiera aceptado, no renunciar, porque dentro de la Fuerza Armada ¿qué significa una renuncia? Es traición a la patria, estaban buscando una trampa para que yo quedara como traidor ante el pueblo hondureño y yo estaba haciendo las cosas bien y el pueblo creo que vio los resultados también... Habían otros temas de fondo, obviamente, como la captura de los extraditables, del “Negro” Lobo hasta el ‘H’”, aseguró.

Como dice haberse negado a renunciar, denunció que desde el Ministerio Público se abrieron líneas de investigación en su contra que carecían de sustento, por lo que cuando tomó la determinación de huír de Honduras debido a amenazas que estaba recibiendo, pudo defenderse de esos procesos en libertad, aunque teme que de haberse quedado la situación pudo haber sido otra.

Sabillón dijo que la reciente detención de figuras como el expresidente Hernández y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla es la prueba de que su remoción fue porque incomodaba a quienes entonces tenían el poder, pues representaba un riesgo para sus operaciones y se dice satisfecho de que varios años después se esté, según él, demostrando que tenía razón.

Sobre su exilio, aseguró que fue algo obligatorio y una decisión que tuvo que tomar en “cinco minutos” porque estaba siendo intimidado por estructuras criminales que incluso operan en las instituciones del Estado y que el gobierno de Hernández le había retirado gran parte de la seguridad con la que contaba él y su familia, dejándolo totalmente expuesto.

Ahora que ha sido el encargado de dirigir la captura de “JOH” -como se le dice al exmandatario- asegura que no se trata de un acto de venganza, sino de una orden de extradición que debe cumplirse y que el mismo Hernández estaba consciente de ello.

“Le mostramos la orden de captura y él (Juan Orlando Hernández) salió, pero utilizó otros términos contra mí, me dijo: ‘¿Cuándo vino (la orden de captura)?’ y yo le dije: ‘usted lo sabe’. Él era presidente todavía (En el momento en que llegó la solicitud). Y le dije que le íbamos a aplicar los procedimientos que implicaba la ley”, argumentó.

Ramón Sabillón advirtió que más órdenes de captura por solicitudes de extradición se seguirán ejecutando, pues aún quedan varios hondureños que tienen vínculos con hechos delictivos. Además, aseguró que hay más “actores de interés” que se irán conociendo en el transcurso del tiempo.

“’El Chapo’ (Guzmán) vino y vinieron varios enviados, se reunía con los actores de interés que después se irán conociendo”, afirmó.

