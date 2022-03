Defensa de JOH apeló su inmunidad por ser diputado del Parlacen

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La inmunidad del expresidente Juan Orlando Hernández por ser diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) fue una de las razones por la que se apeló la decisión del juez natural de conceder la extradición hacia Estados Unidos, reveló su abogada Rosa Bonilla.

En una entrevista a TN5, la defensora del exmanmdatario detalló que en el documento que se entregó el sábado (19 de marzo) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se plantearon “varias expresiones de agravio en relación a lo establecido con el juez de primera instancia. Las constancias que se han establecido es la falta de motivación en responder todas y cada uno de los alegatos y pruebas presentadas por esta representación”.

Bonilla explicó además que “nosotros -la defensa- antes de que se llevara a cabo la audiencia de pruebas entendíamos y estamos en espera de la consulta ilustrativa de la Corte Centroamericana de Justicia, que si bien es cierto el ciudadano Juan Orlando Hernández en el país no tiene la inmunidad parlamentaria o de diputado, sí tiene la inmunidad que de conformidad a ser diputado del Parlamento Centroamericano le corresponde, de acuerdo a la convención de Viena, en relación a los cargos diplomáticos fuera del país”.

“Es decir que hay un tercer estado, que es Estados Unidos que lo pide, y en ese lugar sí tiene inmunidad. Si no la tiene aquí, la tiene allá. Y debía, la Corte Centroamericana de Justicia pronunciarse al respecto. Nosotros presentamos una consulta ilustrativa que fue presentada al juez a efecto que se pudiera esperar la respuesta del órgano centroamericano que es el encargado de dilucidar la inmunidad y no fue escuchado”, añadió.

Sostuvo que la inmunidad del expresidente tuvo que resolverse previo a entrar al fondo de la extradición.

LEA AQUÍ: “No tengo nada que me relacione”: Lisandro Rosales por investigación de cuentas en Panamá

“El único órgano encargado para determinar si tenía o tiene o no inmunidad el diputado del Parlamento Centroamericano es la Corte Centroamericana de Justicia, ya que Honduras está suscrito a tratados en los que se determina que esa inmunidad la tiene que levantar el Parlacen”, afirmó.

La togada aseguró que esperan que la situación de Hernández se “resuelva conforme a la legalidad y al debido proceso”.

¿Qué prosigue después de la apelación?

Al presentar la apelación, el documento deberá ser remitido por el juez Edwin Ortez y así el presidente de la Corte Suprema de Justicia convocará al Pleno en fecha y hora que él estipule.

Además: En Gracias, Lempira, siguen su vida y dejan que la justicia se encargue del expresidente Juan Orlando Hernández

Serán 15 los abogados encargados de votar en el Pleno: siete nacionalistas, siete liberales y un juez de Corte de Apelaciones Penal que se designe.

En los próximos días se dará conocer la resolución final que ratifiqué la decisión de ceder a la extradición o retroceder.