“No tengo nada que me relacione”: Lisandro Rosales por investigación de cuentas en Panamá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El excanciller Lisandro Rosales se pronunció este domingo sobre la presunta investigación hecha en su contra en bancos de Panamá, luego de que las autoridades hondureñas solicitaran un registro de sus transacciones financieras.

De acuerdo a un documento que circuló en las redes sociales en las últimas horas, las indagaciones se dieron con el objetivo de contrarrestar el delito de lavado de activos y para la acción de privación de dominio.

El funcionario en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández negó cualquier implicación en los delitos con los que se le podría vincular y aseguró que el documento contiene “verdades a medias”.

VEA: Desde el año pasado investigarían cuentas de Lisandro Rosales en Panamá

“Si leen el documento entero, en la parte resolutiva, dice que no hay ningún hallazgo, ningún bien a mi nombre en ese país”, declaró en entrevista con HRN.

“No (se) encontró ni una tan sola transacción porque no tengo nada que me relacione, el documento que está en redes son verdades a medias”, enfatizó. “En julio del año 2021 el Ministerio Público solicitó información, que no sé de donde se derivó la línea de investigación, misma que fue contestada por el Ministerio Público y la Procuraduría de Panamá en donde los 45 bancos registrados en Panamá no encontraron ninguna tan sola transacción a mi nombre o relacionada conmigo”, agregó.

Para el también exdirector de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), esto se trata de una denigración y pidió a las actuales autoridades del país ponerse a trabajar para sacar adelante a Honduras.

“Es momento de ponerse a trabajar y no denigrar a personas que han trabajado por el desarrollo de Honduras”, manifestó en su breve participación.

“Solo en Honduras tengo cuentas bancarias, es donde deposito mi sueldo para sustento de mi familia, no se sale de los puestos por haberse servido, si no por haberle cumplido a la patria, le cumplimos a cabalidad en los 20 años de vida pública que tuvimos en ningún momento hemos hecho actos indebidos”, remarcó.

ADEMÁS: ¿Qué dice el recurso de apelación presentado por la defensa de JOH?