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Juan Pablo Hernández asume oficialmente como comisionado interino de la UFTF

El nuevo comisionado interino de la Unidad de Financiamiento Transparencia y Fiscalización se comprometió a fortalecer el trabajo institucional para garantizar la transparencia y rendición de cuentas

  • Actualizado: 03 de julio de 2026 a las 14:55
Juan Pablo Hernández asume oficialmente como comisionado interino de la UFTF

La comisionada presidenta de la UFTF, Ivonne Ardón (centro) al momento de presentar a Juan Pablo Hernández Agurcia (derecha) como nuevo comisionado interino de la institución.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) presentó oficialmente este viernes al nuevo comisionado interino, Juan Pablo Hernández Agurcia.

En un acto encabezado por la comisionada presidenta, Ivonne Ardón, junto a los demás integrantes del Pleno, Hernández Agurcia se integró a formar parte de la institución.

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La comisionada Ardón fue la encargada de dar la bienvenida al nuevo integrante del órgano colegiado y destacó que "su incorporación fortalece el trabajo institucional orientado a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta fiscalización del financiamiento político-electoral en el país".

Por su parte, el comisionado Juan Pablo Hernández Agurcia agradeció la confianza depositada en su persona y expresó su compromiso de desempeñar sus funciones con "responsabilidad, imparcialidad, independencia y estricto apego a la Constitución de la República y a las leyes que rigen el actuar de la UFTF".

El Pleno de Comisionados reiteró su compromiso de "continuar fortaleciendo la institucionalidad, promoviendo una gestión basada en la legalidad, la transparencia y la mejora continua de los procesos de supervisión y fiscalización que competen a la institución".

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Asimismo, las autoridades abordaron diversos temas de interés relacionados con el trabajo que desarrolla la UFTF, brindando información sobre las acciones que impulsa la institución en el cumplimiento de su mandato legal y atendiendo las consultas formuladas por los representantes de los medios de comunicación.

El espacio permitió mantener un diálogo abierto con la prensa nacional, reafirmando el compromiso de la UFTF con una comunicación oportuna, transparente y cercana a la ciudadanía.

Los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, reiteraron su disposición de continuar trabajando "con objetividad y apego a la ley, fortaleciendo la confianza ciudadana y contribuyendo al desarrollo de procesos democráticos transparentes en Honduras".


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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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