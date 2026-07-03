Juan Pablo Hernández asume oficialmente como comisionado interino de la UFTF

En un acto encabezado por la comisionada presidenta, Ivonne Ardón, junto a los demás integrantes del Pleno, Hernández Agurcia se integró a formar parte de la institución.

La comisionada Ardón fue la encargada de dar la bienvenida al nuevo integrante del órgano colegiado y destacó que "su incorporación fortalece el trabajo institucional orientado a garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la correcta fiscalización del financiamiento político-electoral en el país".

Por su parte, el comisionado Juan Pablo Hernández Agurcia agradeció la confianza depositada en su persona y expresó su compromiso de desempeñar sus funciones con "responsabilidad, imparcialidad, independencia y estricto apego a la Constitución de la República y a las leyes que rigen el actuar de la UFTF".

El Pleno de Comisionados reiteró su compromiso de "continuar fortaleciendo la institucionalidad, promoviendo una gestión basada en la legalidad, la transparencia y la mejora continua de los procesos de supervisión y fiscalización que competen a la institución".