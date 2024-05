Injupemp cierra caso: No hubo dolo en presentación de fisicoculturistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las autoridades del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) ratificaron en sus puestos a los coordinadores envueltos en una polémica celebración del Día de la Madre.

Luego de una investigación de la actividad que fue ofrecida a las jubiladas del instituto el pasado fin de semana y en la que participaron tres fisicoculturistas, las autoridades decidieron integrar a los coordinadores del departamento de Servicios Sociales y División de Beneficios.

Amable de Jesús Hernández, director del Injupemp explicó a EL HERALDO que la resolución establece que si bien la presentación de los atletas que semidesnudos posaron frente a las jubiladas no se debió haber hecho, la misma no fue con dolo.

“La presentación no fue algo doloso por parte de ellos, no se debió haber hecho, estaba fuera de contexto de la celebración, pero no es algo amoral, ni nada; los fisicoculturistas están apoyando de forma permanente al Injupemp, entonces el caso queda cerrado”, estableció.