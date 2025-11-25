Autoridades del IHSS anuncian construcción de nueva clínica en el municipio de Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunciaron la construcción de un policlínico en Quimistán, Santa Bárbara, el cual beneficiará a más de 25,000 afiliados. La junta interventora del IHSS firmó un convenio con la Organización Española Ayuda en Acción para el diseño, construcción y equipamiento del centro asistencial. El proyecto permitirá acercar los servicios de salud a miles de asegurados de la zona, indicaron las autoridades.

El policlínico contará con los servicios de salud de primer nivel, con especialidades como medicina interna, cardiología, pediatría, ginecología y obstetricia, neumología, reumatología, endocrinología, cirugía general, dermatología, odontología; así como un área de estabilización para emergencias. "El nuevo centro será entregado llave en mano, para que se pueda desarrollar y tener una instalación de primer nivel con todas las especialidades que se requieran. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Tendrá un centro de estabilización, de imágenes y además un laboratorio que va a entregar servicios de calidad y calidez a los afiliados", indicó el comisionado interventor Samuel Zelaya. El policlínico estará ubicado en el valle de Naco, en el municipio de Quimistán, en un terreno que fue donado al Seguro Social por parte del alcalde Rubén Darío Pacheco. De acuerdo al edil de Quimistán la construcción del centro sanitario beneficiará con los servicios de salud a unos 25,000 empleados que trabajan en el sector maquila de la zona, además de sus familiares.