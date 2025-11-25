Autoridades del IHSS anuncian construcción de nueva clínica en el municipio de Quimistán

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) anunciaron la construcción de un policlínico en Quimistán, Santa Bárbara, el cual beneficiará a más de 25,000 afiliados.
La junta interventora del IHSS firmó un convenio con la Organización Española Ayuda en Acción para el diseño, construcción y equipamiento del centro asistencial.
El proyecto permitirá acercar los servicios de salud a miles de asegurados de la zona, indicaron las autoridades.
El policlínico contará con los servicios de salud de primer nivel, con especialidades como medicina interna, cardiología, pediatría, ginecología y obstetricia, neumología, reumatología, endocrinología, cirugía general, dermatología, odontología; así como un área de estabilización para emergencias.
"El nuevo centro será entregado llave en mano, para que se pueda desarrollar y tener una instalación de primer nivel con todas las especialidades que se requieran.
Tendrá un centro de estabilización, de imágenes y además un laboratorio que va a entregar servicios de calidad y calidez a los afiliados", indicó el comisionado interventor Samuel Zelaya.
El policlínico estará ubicado en el valle de Naco, en el municipio de Quimistán, en un terreno que fue donado al Seguro Social por parte del alcalde Rubén Darío Pacheco.
De acuerdo al edil de Quimistán la construcción del centro sanitario beneficiará con los servicios de salud a unos 25,000 empleados que trabajan en el sector maquila de la zona, además de sus familiares.
Por su parte, la ministra de Salud, Carla Paredes, quien se desempeña como presidenta de la comisión interventora del Seguro Social, indicó que es la segunda policlínica que construye el instituto en la zona occidental del país.
Recordó que el pasado septiembre fue habilitado el complejo sanitario de Santa Rosa de Copán, donde actualmente se benefician unos 40,000 asegurados.
Con la construcción de la segunda clínica del IHSS, se espera que las atenciones en el Hospital Regional del Norte se reducirán, pues los derechohabientes ya no viajarán hasta San Pedro Sula en busca de atención médica.