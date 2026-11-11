"Hubo colaboración": Jorge Cálix señala a exfuncionarios por el caso Koriun Inversiones

Cortés, Honduras.- El diputado y jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, señaló que exfuncionarios del gobierno anterior deben responder por su presunta participación y complicidad en el caso Koriun Inversiones, que dejó a miles de familias hondureñas afectadas. El congresista cuestionó la actuación de varias instituciones estatales durante el funcionamiento de la empresa y sostuvo que existió colaboración de funcionarios de alto nivel para que el esquema operara durante un período prolongado. “Hubo colaboración tremenda de parte de funcionarios altísimos, funcionarios del gobierno anterior en este esquema de estafa piramidal que dejó a un montón de gente en la calle”, manifestó Cálix. Entre las instituciones señaladas por el parlamentario figuran la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), el Banco Central de Honduras, la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP), a las que cuestionó por no haber intervenido.

Cálix agregó que el MP se ha rehusado a presentar requerimientos fiscales contra quienes considera sospechosos y sostuvo que las posibles responsabilidades no se limitarían a funcionarios del Poder Ejecutivo, sino que también alcanzarían a otras instituciones del Estado.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Los miembros de la Comisión de Bancos anteriores son responsables de esto y si no están coludidos, que es una teoría, son altamente ineptos y no hicieron su trabajo bien. En los dos casos tienen responsabilidad”, afirmó.

¿Qué dejó de hacer el Congreso?

Respecto a la responsabilidad del Poder Legislativo en este caso, Cálix explicó que las atribuciones del Congreso Nacional se concentran en la aprobación de leyes, mientras que la investigación y persecución de delitos corresponden a otras instituciones del Estado. “El Congreso hace leyes, el Congreso no mete presos, el Congreso no ejecuta, el Congreso no vigila, el Congreso lo que puede hacer es una ley y una estafa está contemplada en la ley como delito; pero ocupamos que el Estado actúe, que haya policía que capture, que haya Ministerio Público que investigue, que hayan instituciones como la Comisión de Bancos que al momento de detectar que en el sistema bancario está sucediendo esto, hagan algo”, manifestó.

En ese sentido, insistió en que las operaciones de Koriun no pasaron inadvertidas y cuestionó que las autoridades competentes no intervinieran pese a que, según dijo, la empresa desarrollaba sus actividades públicamente. “¿Cómo es posible que la Comisión de Bancos nunca actuó? Si esto salió en las noticias, esto no es una estafa que salió de un solo, operaban a vista y paciencia de todos”, cuestionó. Finalmente, el jefe de la bancada liberal aseguró que está convencido de que hubo exfuncionarios involucrados en el caso, al considerar que una operación de esa magnitud no habría podido desarrollarse sin el consentimiento o la permisividad de otras personas. “Estoy seguro de eso. Es que no hay manera que hayan operado y manejado tanto dinero sin que alguien se los hubiera permitido”, finalizó.