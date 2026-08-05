Hospital San Felipe inaugura la primera clínica de lactancia materna del país

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital General San Felipe inauguró la primera clínica de lactancia materna a nivel nacional, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se conmemora del 1 al 7 de agosto en más de 170 países. Este espacio está orientado a promover, proteger y fortalecer esta práctica, mediante la orientación y el acompañamiento a las madres, con el objetivo de mejorar la salud y nutrición de la niñez hondureña. La ceremonia de inauguración de la sala contó con la presencia de autoridades hospitalarias y gubernamentales como la designada presidencial, María Antonieta Mejía; el director del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Alex Santos; así como representantes de sociedad civil y el sector sanitario vinculados a la atención materno-infantil.

Los participantes destacaron la importancia de la lactancia materna en el crecimiento, desarrollo y bienestar de los recién nacidos, subrayando la necesidad de crear espacios que brinden educación, apoyo y seguimiento a las madres durante esta etapa. La puesta en marcha de la clínica cuenta con el respaldo del PANI, como parte de un esfuerzo conjunto para impulsar acciones en beneficio de las madres, los recién nacidos y sus familias. Durante el acto, el director del hospital, Edwin Cruz, expresó su satisfacción por la apertura de este servicio, al destacar que se trata de la primera sala de lactancia materna a nivel nacional. El funcionario subrayó que la lactancia materna es fundamental para el crecimiento y desarrollo de los bebés, y que uno de los principales objetivos de la clínica es educar a las madres, especialmente a las adolescentes. Cruz señaló que muchas pacientes jóvenes carecen de información sobre la importancia de la lactancia, por lo que este espacio permitirá orientarles sobre sus beneficios en la nutrición y protección de los recién nacidos durante sus primeros meses de vida.