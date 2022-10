Honduras: Difunden video de policías que agreden a migrantes para dejarlos avanzar hacia Guatemala

“Callate que nadie te preguntó nada, ni sabés para qué los apartamos, hagan caso si se quieren ir rápido, por mí nos estamos toda la noche, yo de aquí no me muevo”, amenazó el mismo oficial mientras giraba órdenes a otros tres elementos para que acompañaran a cada uno de los grupos a zonas oscuras alejadas del retén policial.

“Cubanos por aquí, venezolanos para allá, ecuatorianos se me quedan aquí parados, (un haitiano viajaba solo) vos que andás solo andate con los cubanos para allá”, mandó el uniformado ante la zozobra de los extranjeros que no entendían por qué la Policía Nacional de Honduras casi los acorralaba en ese lugar frío y solitario, y de paso los separa de acuerdo con su nacionalidad.

“Buenas noches, ¿todos en este bus son extranjeros, verdad?, repito, ¿todos en este bus son extranjeros? Bueno, se me van a bajar todos y me van a hacer una fila por nacionalidad, las mujeres que andan chineando se quedan adentro. Va pues, a circular para abajo”, ordenó con firmeza un oficial de la Policía Nacional.

Al menos tres cubanos del grupo levantaron el salvoconducto que les entregó el Instituto Nacional de Migración (INM).

“Nos dijeron que no teníamos que pagar nada”, dijo uno. Otro lo secundó: “Eso nos dijeron allá en Choluteca”.

El uniformado, visiblemente molestó, expresó: “Vaya, vos y vos, si no tienen pisto, pues se quedan los demás... Aquí yo puedo estar toda la noche y despachar el bus, ustedes deciden”.

Un joven le dijo casi en susurro que solo andaba 10 dólares y el policía le respondió: “Que te ajusten ahí, ¿no son cubanos todos?”.

El uniformado se percató que el periodista encubierto tenía el celular en la mano, a lo que reaccionó: “¿Vos qué estás haciendo con ese celular? Enseñá dónde estás metido”, le dijo al reportero.

“No, solo estoy en la cámara”, respondió.

“Desbloquealo, pue”, amenazó.

El policía se metió a la galería del celular y no encontró nada extraño, pero la duda lo estaba matando.

“¿Vos no sos cubano, va?”

“No”, respondió el periodista.

“¿Entonces qué hacés aquí? Dame tus papeles”.

“Es que no escuché lo que dijeron cuando se subieron porque venía dormido y solo me vine en el grupo”.

El policía retó al periodista a que confirmara para dónde iba. Sin argumentos de peso, el reportero respondió que iba con los del bus. Desconfiado, el uniformado pidió al periodista encubierto que se quedara aparte, le robó el dinero a todos los migrantes y se fue donde el conductor del bus para que le confirmara la versión.

Con nervios, el chofer le dijo que se lo había montado el despachador porque era familia de él y que sí iba con ellos.

“Subite, pue, si no te querés quedar doblado”.

Una vez adentro del bus y con la unidad en marcha, el periodista encubierto se paró y les explicó a los migrantes de qué se trataba todo: “¿Me pueden dar sus testimonios?”.

Inmediatamente, con el bus en ruta y la grabadora encendida, los extranjeros comenzaron a relatar. “Todos pagamos 20 dólares, usted vio”, dijo uno.

Esta es la segunda parada que hacen porque en Choluteca solo escogieron a cinco, dijo otro.

Una cubana relató que el oficial les amenazó con no dejarlos ir y quitarles la maleta.

“A nosotros nos quitaron 100 cada uno”, dijo un ecuatoriano, mientras los venezolanos, sorprendidos, murmuraban sobre la gran cantidad de dinero.

“A mí me perdonó, le dije que no andaba nada y me dijo que me callara, pero cuando pasó por el dinero no me quitó”, dijo un venezolano.

Con los testimonios en grabadora, llegó el momento de abandonar el bus.

El chofer se negó a bajar al periodista encubierto en la mitad de la nada: “Te voy a bajar pero en una gasolinera, aquí te van a matar”. Con la evidencia suficiente, en frente de una gasolinera en la carretera a Santa Bárbara, el periodista se bajó, se cambió de ropa y se subió al vehículo que le venía dando seguimiento.

Los delincuentes solo en esa noche pararon al menos 10 buses con 50 migrantes cada uno, a casi todos les metieron mano en el bolsillo para una noche redonda que les dejó miles de dólares a costillas de los migrantes que pasan por Honduras.

Es así que por noche se llegan a movilizar hasta 500 migrantes y la mayoría como mínimo se ven obligadas a pagar 20 dólares, algunos hasta 100, por lo que la fuerte suma traducida a lempiras ronda el medio millón.

