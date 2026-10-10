IAIP expone avances en innovación y transparencia en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presentó en Ciudad de Guatemala, a través de la comisionada Lucy Ondina Hernández Ordóñez, los avances en innovación y transparencia durante el evento Abrelatam-ConDatos 2026. Bajo el lema “Datos en movimiento”, el evento reunió a más de 500 participantes de 35 países en las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El encuentro concluyó con la consolidación de compromisos regionales de transparencia y el anuncio de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos de Guatemala. Lucy Ondina Hernández presentó la ponencia “Innovación y Liderazgo Institucional en el Estado Abierto”, en la que destacó el papel histórico del IAIP en la articulación, por primera vez, de los tres poderes del Estado bajo una agenda común de apertura democrática. Entre los logros, la funcionaria del IAIP señaló la creación del Consejo Consultivo Paritario; la asunción permanente de la Secretaría Técnica de la Alianza Gobierno Abierto Honduras (AGAH), iniciativa nacional vinculada a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); y la firma de una Carta de Entendimiento que compromete jurídicamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a un coliderazgo multisectorial. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse