IAIP expone avances en innovación y transparencia en Guatemala

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) presentó en Ciudad de Guatemala, a través de la comisionada Lucy Ondina Hernández Ordóñez, los avances en innovación y transparencia durante el evento Abrelatam-ConDatos 2026.
Bajo el lema “Datos en movimiento”, el evento reunió a más de 500 participantes de 35 países en las instalaciones del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.
El encuentro concluyó con la consolidación de compromisos regionales de transparencia y el anuncio de la Estrategia Nacional de Datos Abiertos de Guatemala.
Lucy Ondina Hernández presentó la ponencia “Innovación y Liderazgo Institucional en el Estado Abierto”, en la que destacó el papel histórico del IAIP en la articulación, por primera vez, de los tres poderes del Estado bajo una agenda común de apertura democrática.
Entre los logros, la funcionaria del IAIP señaló la creación del Consejo Consultivo Paritario; la asunción permanente de la Secretaría Técnica de la Alianza Gobierno Abierto Honduras (AGAH), iniciativa nacional vinculada a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA); y la firma de una Carta de Entendimiento que compromete jurídicamente a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a un coliderazgo multisectorial.
Durante su intervención, Hernández expuso la hoja de ruta del VI Plan de Acción (2026-2027), diseñada en 26 semanas y estructurada en tres fases: sensibilización, consulta oficial y validación con devolución pública.
"Para garantizar la participación activa, y no meramente pasiva, se implementa una metodología innovadora de cinco momentos: explorar, identificar, priorizar, transformar y compartir, que ya permitió definir prioridades nacionales como la lucha anticorrupción, el acceso a la justicia, la acción climática y la protección del espacio cívico", detalló Hernández.
Además, destacó como ejemplo de impacto el Portal de Salud Sexual y Reproductiva, una herramienta que interconecta datos públicos y permite una auditoría ciudadana en tiempo real mediante mesas de monitoreo paritarias.
"Este caso de éxito refleja cómo la transparencia y la inclusión fortalecen las políticas públicas de salud en Honduras", dijo Lucy Ondina Hernánez.
Reafirmó que el VI Plan de Acción "es un pacto vivo y auditable, donde la transparencia deja de ser una opción del funcionario para convertirse en un derecho irrevocable de la ciudadanía".