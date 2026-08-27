  1. Inicio
  2. · Honduras

IAIP y JCI Tegucigalpa impulsan la transparencia con jóvenes universitarios

Autoridades del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y la JCI Tegucigalpa, firmaron un convenio para impulsar la transparencia

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 19:30
IAIP y JCI Tegucigalpa impulsan la transparencia con jóvenes universitarios

La representante de JCI Tegucigalpa, Cindy Arely Valladares y el comisionado presidente del IAIP, Hermes Omar Moncada, firmaron el memorando de entendimiento para impulsar la transparencia.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de Acceso a la Información Pública ([AIP) y la Junior Chamber International (JCI) Tegucigalpa firmaron un memorando de entendimiento para la realización del "Debate Universitario por la Transparencia JCI-IAIP 2026".

La iniciativa se desarrolló, bajo el lema "La transparencia se defiende con argumentos".

El acuerdo fue suscrito por el comisionado presidente del IAIP, Hermes Omar Moncada, y la representante de JCI Tegucigalpa, Cindy Arely Valladares.

Congreso firma acuerdo con ParlAmericas para fortalecer transparencia y parlamento abierto

El acto contó con la presencia del comisionado secretario del IAIP, Miguel Ángel Berrios y el equipo técnico del Instituto, integrado por las gerencias de capacitación, cooperación y comunicación, responsables de la elaboración de la currícula, la gestión institucional y la difusión de las actividades.

La iniciativa busca acercar a estudiantes universitarios al análisis de temas vinculados con la transparencia, el acceso a la información pública, la integridad y la prevención de la corrupción, fortaleciendo sus capacidades de argumentación y pensamiento crítico.

Honduras suscribe convenio para promover la transparencia

El debate se desarrollará en el marco de la Feria de la Transparencia 2026, auspiciada por el IAIP, y contará con el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el marco del proyecto "Fortalecimiento de la transparencia y la integridad para combatir la corrupción en Honduras".

El espacio de participación juvenil constituye un aporte clave para fortalecer la democracia y la integridad pública en el país.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias