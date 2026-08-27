IAIP y JCI Tegucigalpa impulsan la transparencia con jóvenes universitarios

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto de Acceso a la Información Pública ([AIP) y la Junior Chamber International (JCI) Tegucigalpa firmaron un memorando de entendimiento para la realización del "Debate Universitario por la Transparencia JCI-IAIP 2026". La iniciativa se desarrolló, bajo el lema "La transparencia se defiende con argumentos". El acuerdo fue suscrito por el comisionado presidente del IAIP, Hermes Omar Moncada, y la representante de JCI Tegucigalpa, Cindy Arely Valladares.

El acto contó con la presencia del comisionado secretario del IAIP, Miguel Ángel Berrios y el equipo técnico del Instituto, integrado por las gerencias de capacitación, cooperación y comunicación, responsables de la elaboración de la currícula, la gestión institucional y la difusión de las actividades. La iniciativa busca acercar a estudiantes universitarios al análisis de temas vinculados con la transparencia, el acceso a la información pública, la integridad y la prevención de la corrupción, fortaleciendo sus capacidades de argumentación y pensamiento crítico.