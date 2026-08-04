UNODC lanza proyecto para fortalecer transparencia e Integridad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Con la asistencia técnica especializada de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el financiamiento de la Unión Europea, se presentó el proyecto "Fortalecimiento de la Transparencia y la Integridad para Combatir la Corrupción en Honduras". Esta es una iniciativa orientada a fortalecer las capacidades institucionales del país para promover la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad pública y la participación ciudadana. El proyecto se desarrollará en coordinación con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y otros actores nacionales que desempeñan un papel estratégico en el fortalecimiento de la integridad pública, el control gubernamental y el acceso a la información.

El proyecto tendrá una duración de 48 meses en el que se invertirán 4,55 millones de euros y beneficiará a diez departamentos entre ellos: Colón, Atlántida, Cortés, Copán, Olancho, El Paraíso, Santa Bárbara, Intibucá, Francisco Morazán y Choluteca. Este alcanzará a instituciones públicas, gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. "Para la Unión Europea, fortalecer la transparencia y la integridad es fundamental para proteger los recursos públicos y consolidar la confianza ciudadana. Este proyecto reafirma nuestro compromiso de acompañar a Honduras en la construcción de instituciones más sólidas, responsables y cercanas a la población", señaló Cristina Marín, jefa de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Honduras. "Desde la UNODC acompañaremos a las instituciones hondureñas con asistencia técnica especializada y estándares internacionales derivados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. El proyecto busca transformar la cooperación en capacidades, herramientas y resultados sostenibles que fortalezcan la confianza ciudadana", detelló Gabriel Juárez, jefe de Oficina de la UNODC, Honduras. Por su parte Ricardo Montes Nájera, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) dijo: "Esta iniciativa permitirá fortalecer el control preventivo, la auditoría basada en riesgos y los mecanismos institucionales para proteger los recursos públicos. Nuestro compromiso es convertir los productos del proyecto en mejoras sostenibles para la gestión y la rendición de cuentas".