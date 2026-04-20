Gobierno y sector cafetalero anuncian agenda para impulsar exportaciones del aromático

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno de la República continúa fomentando el diálogo con el sector cafetalero, uno de los pilares de la economía de la administración de presidente Nasry Asfura, con el objetivo de impulsar la competitividad, mejorar la logística y garantizar condiciones favorables para las exportaciones del aromático. El presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Adecafeh), Basilio Fuschich, destacó este lunes que a la fecha, el café hondureño mantiene una alta demanda en los mercados internacionales, lo que ha permitido que la actual cosecha se encuentre prácticamente vendida en su totalidad.

El dirigente empresarial, indicó que los precios del grano se mantienen en niveles positivos, y expresó su expectativa de que la próxima cosecha, que inicia en octubre, pueda generar beneficios para toda la cadena productiva. Indicó que sostendrán reuniones de trabajo durante esta semana con el presidente Asfura para que el aromático siga siendo una cadena de producción de altos estándares para el país.

Asimismo, explicó que el incremento en los precios de los combustibles ha impactado principalmente en los costos de transporte, específicamente en el traslado del café desde las zonas productoras hacia los beneficios y puertos de exportación, lo que representa un desafío adicional para el sector. Frente a ese escenario, detalló que “se están promoviendo estrategias orientadas a mejorar la eficiencia en las fincas, incentivando prácticas como el uso de abonos orgánicos y la optimización de recursos”. Eso con el fin de reducir la dependencia de insumos externos y mitigar el impacto de los costos.