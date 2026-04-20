“Dembelé hondureño” rompe el silencio tras muerte de su pareja: “muchos me han señalado"

El creador de contenido conocido como “Dembelé hondureño” se pronunció por primera vez sobre la muerte de su pareja, Briana Ninell Centeno, en un video difundido en sus redes sociales, donde expresó su duelo y respondió a los señalamientos surgidos tras el fallecimiento.
“Este video no es de humor ni de comedia”, inició el influencer, marcando distancia de su contenido habitual.
En su mensaje, relató que hace aproximadamente dos semanas sepultó a su pareja, calificando ese momento como uno de los más difíciles de su vida.
“Su partida me ha dejado con un inmenso vacío en mi corazón”, expresó.
Durante su declaración, describió a la joven como una persona “tranquila, paciente y llena de paz”, y aseguró que enfrentaba luchas internas que no eran visibles.
“A veces las batallas más dolorosas son las que no se ven”, manifestó, al tiempo que hizo un llamado a hablar abiertamente sobre la salud mental.
El creador de contenido también respondió a las acusaciones que han circulado en redes sociales en su contra, negando cualquier tipo de maltrato hacia su pareja.
“Hago una invitación a cualquiera que tenga evidencias de que yo maltrataba o violentaba a mi pareja, que acuda a la Fiscalía y presente la denuncia”, afirmó, pidiendo además respeto a la memoria de la joven.
Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las causas de su muerte, por lo que el caso continúa bajo investigación, sin embargo, según medios locales, la joven tomó veneno para ratones.