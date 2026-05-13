Flujo migratorio de hondureños a México cae 71% en el primer trimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El flujo migratorio de hondureños que buscan llegar a Estados Unidos y México registra una fuerte reducción en los primeros tres meses de este año. Las cifras del Gobierno de México confirman que durante el primer trimestre de 2026 el número de hondureños que cruzan de manera irregular por el país azteca refleja una reducción del 71% respecto al primer trimestre del año anterior. De acuerdo con los datos de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México, analizados por EL HERALDO, este año se observa que un total de 4,511 compatriotas menos cruzaron por el país. Entre enero y marzo de este año se registró el ingreso de 1,854 hondureños, mientras que en el mismo período del 2026 se contabilizaron 6,365 connacionales; la cifra equivale a una caída de aproximadamente 70.9%.

El descenso se refleja mes a mes, pues en enero de 2026 se registraron 601 hondureños, frente a 3,634 en 2025. En febrero, los ingresos pasaron de 1,649 en 2025 a 596 en 2026; mientras que en marzo de 2025 se registraron 1,082, y en 2026 se contabilizaron 657. Sin embargo, las cifras del último mes muestran un leve aumento, lo que indica que los hondureños, a pesar de los riesgos que conlleva la ruta migratoria y el endurecimiento de las políticas que impuso Estados Unidos, deciden arriesgarse. Esto coincide con reportes recientes que evidencian un pequeño aumento en el número de encuentros con hondureños que registra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

De los más de 1,800 compatriotas que cruzaron por México este año, el 10% son menores de edad; de ellos, 102 son menores de 11 años; los 82 restantes tienen entre 12 y 17 años. Del total de niños, niñas y adolescentes migrantes, 26 viajaban solos, según indican las cifras oficiales del gobierno mexicano. En el caso del flujo migratorio de menores este año, los datos indican que la caída es más pronunciada, pues representa 85.4%. Honduras se mantiene entre las principales nacionalidades que intentan migrar hacia el norte de América; de acuerdo a los datos, son los migrantes venezolanos los que más están cruzando por México: un total de 2,393 ingresaron de manera irregular este año.