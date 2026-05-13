Persisten condiciones secas y calor, pero prevén lluvias aisladas este jueves

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras mantendrá este jueves 14 de mayo condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, aunque por la tarde se prevé la formación de una vaguada en altura que dejará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del país.

El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, informó que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y afectarán principalmente la región oriental, así como sectores del norte, centro y sur del territorio hondureño.

“Persisten las condiciones secas y cálidas en el país, pero por la tarde tendremos la formación de una vaguada en altura, la cual nos estará generando abundante nubosidad, lluvia y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica aislada”, detalló Ochoa.

El experto precisó que las condiciones marítimas se mantendrán estables tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, con oleajes dentro de los parámetros normales.