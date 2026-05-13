Persisten condiciones secas y calor, pero prevén lluvias aisladas este jueves

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras mantendrá este jueves 14 de mayo condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, aunque por la tarde se prevé la formación de una vaguada en altura que dejará lluvias y chubascos débiles a moderados en varias regiones del país.
El pronosticador de turno de Cenaos, Will Ochoa, informó que las precipitaciones estarán acompañadas de actividad eléctrica aislada y afectarán principalmente la región oriental, así como sectores del norte, centro y sur del territorio hondureño.
“Persisten las condiciones secas y cálidas en el país, pero por la tarde tendremos la formación de una vaguada en altura, la cual nos estará generando abundante nubosidad, lluvia y chubascos de débiles a moderados acompañados de actividad eléctrica aislada”, detalló Ochoa.
El experto precisó que las condiciones marítimas se mantendrán estables tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, con oleajes dentro de los parámetros normales.
“Los oleajes normales de 1 a 3 pies en el golfo de Fonseca y de igual manera para la costa norte de 1 a 3 pies”, indicó el pronosticador de turno de Cenaos.
Además, advirtió sobre concentraciones de humo que continuarán afectando la calidad del aire, principalmente durante las primeras horas del día.
“Concentraciones y mala calidad del aire debido a lo que es la presencia de humo, pero con mayores concentraciones en horas del amanecer”, señaló Ochoa.
En cuanto a las temperaturas, Tegucigalpa registrará una máxima de 31 C° y una mínima de 20 C°, mientras que en la región central se esperan máximas de 34 C° y mínimas de 22 C°.
Para la región insular se pronostican temperaturas entre los 31 C° y 27 C°; en el norte, entre 33 C° y 24 C°; en el oriente, entre 35 C° y 24 C°; en el sur, entre 42 C° y 25 C°, y en el occidente, entre 34 C° y 14 C°.
El sur del país continuará como la zona más calurosa de Honduras, con temperaturas que alcanzarán los 42 C°, de acuerdo con el reporte brindado por Ochoa.