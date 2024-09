Fernando García, comisionado de las ZEDE: “No es expropiación”

Tegucigalpa, Honduras.- El comisionado de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ( ZEDE ), Fernando García, aseguró este sábado que no están expropiando territorio, así como lo han estado denunciando varios sectores.

“Por favor, que no vengan a hablar de que les estamos confiscando, que les estamos expropiando. No hay absolutamente nada de eso”, aseveró García a HCH.

“La presidenta de la República claramente lo estableció desde el 2013 en su plan de gobierno, 2017, 2000 y cuando tomó posesión en el Estadio Nacional, a los inversionistas les alertó que no siguieran invirtiendo. Lo hizo en la Asamblea General de Naciones Unidas, lo hizo también en la FAO en Roma”, recordó García.

“Por otra parte, hay dos decretos legislativos de creación de ZEDE que fueron vetados por Porfirio Lobo Sosa porque no se podía cumplir con el requisito del plebiscito que establece la misma reforma constitucional. Entonces, ¿cómo es posible? Uno era para Peña Blanca y el otro para Nueva Suyapa, aprobados a mediados del 2013. Y Pepe Lobo, Porfirio Lobo Sosa y María Antonieta Guillén de Bográn lo vetaron argumentando que no había tiempo ya para hacer el plebiscito. Entonces eso demuestra que no cumplieron las ZEDE con ese requisito de ir al Congreso Nacional para la aprobación de los términos, condiciones, características, naturaleza”, explicó García.