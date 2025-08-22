  1. Inicio
Con orgullo patrio, palillonas del Instituto Superación San Francisco listas para los desfiles

Las palillonas del Instituto Superación San Francisco celebran con elegancia y orgullo los 204 años de independencia en las fiestas cívicas

  • 22 de agosto de 2025 a las 09:24
1 de 14

Celebrando los 204 años de independencia de Honduras, las palillonas del Instituto Superación San Francisco se preparan para engalanar las fiestas cívicas. Con pasión y excelencia, marcarán cada paso como un homenaje a la historia y al orgullo nacional.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
2 de 14

El grupo está conformado por 12 jóvenes, cada una con su propio encanto y talento, quienes representan la disciplina, la alegría y el honor de pertenecer a un país cinco estrellas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
3 de 14

Anggi Dayana Baquedano Santos, con 17 años, cursa el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
4 de 14

Abderi Jeyleen Zavala Martínez cursa onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
5 de 14

Sibyl Nicolle Cruz Estrada con 18 años de edad cursa en onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
6 de 14

Kimberly Nohemy Castellanos Soliman cursa en noveno grado.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
7 de 14

Eyli Machbell Urquía Zavala con 14 años de edad cursa en octavo grado.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
8 de 14

Lizzy Violeta Mondragón García cursa en noveno grado con 15 años de edad.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
9 de 14

Yenifer Sarahí García Alcántara cursa el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
10 de 14

Cindy Pahola Núñez Maradiaga cursa en onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
11 de 14

Nahomy Yamileth Flores Flores, con 14 años de edad, es estudiante de octavo grado.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
12 de 14

Allison Denisse Rodríguez Reyes cursa el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
13 de 14

Linda Alejandra Velásquez Suárez es alumna de onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición. Tiene 16 años.

 Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
14 de 14

Ángeles Ahinar Girón Zelaya cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.

Foto: Emilio Flores| EL HERALDO
