Con orgullo patrio, palillonas del Instituto Superación San Francisco listas para los desfiles

Celebrando los 204 años de independencia de Honduras, las palillonas del Instituto Superación San Francisco se preparan para engalanar las fiestas cívicas. Con pasión y excelencia, marcarán cada paso como un homenaje a la historia y al orgullo nacional.
El grupo está conformado por 12 jóvenes, cada una con su propio encanto y talento, quienes representan la disciplina, la alegría y el honor de pertenecer a un país cinco estrellas.
Anggi Dayana Baquedano Santos, con 17 años, cursa el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Abderi Jeyleen Zavala Martínez cursa onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición.
Sibyl Nicolle Cruz Estrada con 18 años de edad cursa en onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia
Kimberly Nohemy Castellanos Soliman cursa en noveno grado.
Eyli Machbell Urquía Zavala con 14 años de edad cursa en octavo grado.
Lizzy Violeta Mondragón García cursa en noveno grado con 15 años de edad.
Yenifer Sarahí García Alcántara cursa el onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia.
Cindy Pahola Núñez Maradiaga cursa en onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Mercadotecnia
Nahomy Yamileth Flores Flores, con 14 años de edad, es estudiante de octavo grado.
Allison Denisse Rodríguez Reyes cursa el Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas.
Linda Alejandra Velásquez Suárez es alumna de onceavo grado en el Bachillerato Técnico Profesional en Salud y Nutrición. Tiene 16 años.
Ángeles Ahinar Girón Zelaya cursa su último año en el Bachillerato en Ciencias y Humanidades.