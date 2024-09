Colegio de Abogados dice que Estado debe dar salida a inversionistas de las ZEDE

Agregó que “el camino al cual llegamos a la inconstitucionalidad no es correcto, porque tomamos una solicitud, una demanda de inconstitucionalidad, por un tema específico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en donde no puedo dejar de señalar de que ellos a lo que le apuntan es a un artículo, al artículo 34 sobre educación superior, se nos está olvidando y nos estamos yendo al fondo de lo que es la sentencia”.

“Honduras es un país lamentablemente de incertidumbre, de inseguridad, de venganza, de odio que ha penetrado tanto en todos los poderes del Estado”, aseguró.

“El día de mañana, y cito en ejemplo, hay recursos también de inconstitucionalidad por el nombramiento, ejemplo de la Junta Directiva en el 2022 del Congreso Nacional. ¿Qué pasaría si una nueva Corte viene y te dice también bajo un efecto ex tunc de que eso no fue correcto, le echaría, mira lo delicado de esto, te echaría atrás hasta esta sentencia que hoy en día se está haciendo, porque quien nombró esta corte fue este, este poder del Estado, este poder legislativo”, recordó el titular del CAH?

“Si el ambiente político se caldea tanto, se podría venir a presentar una situación de esta que Honduras no lo merece. Yo creo que es necesario que hagamos un análisis completo de todo el contexto jurídico y político del país”, advirtió.

“Lo dije en el 2022 y lo sigo manteniendo, es inconstitucional. Ahora, la amnistía política va a darle un efecto. ¿Efecto ex tunc es que la llegaran a declarar inconstitucional? Te aseguro que no, porque eso prácticamente, en primer lugar, es en beneficio del privado de libertad o de la persona que enfrenta la justicia en materia penal. Así que no va a ocurrir y tampoco creo que vayan a declarar la inconstitucionalidad”, manifestó.