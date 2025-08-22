¿Cuáles serán los precios de los carburantes en el Distrito Central a partir del lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Los derivados del petróleo experimentarán rebajas este lunes en el mercado hondureño. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sen), las rebajas oscilarán entre seis centavos y 1.25 lempiras por galón en la capital de la República.
Las variaciones internas de los precios de los combustibles se explican por las cotizaciones de los refinados en la bolsa mercantil de Nueva York y por el comportamiento de la devaluación del tipo de cambio de referencia del lempira ante el dólar.
Para San Pedro Sula, las rebajas autorizadas oscilarán entre ocho centavos y 1.28 lempiras por galón. La diferencia de precios entre la capital de la República y San Pedro Sula se debe a la cercanía del centro de abastecimiento de las empresas importadoras de combustibles.
El diésel es el derivado del petróleo que reportará el mayor descuento con 1.25 lempiras y, por ende, el galón de este carburante bajará de L89.43 a L88.18 en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela. El precio en bomba de la querosina se reducirá de 76.33 a 75.24 lempiras por galón, con una disminución de L1.09, de acuerdo con la Secretaría de Energía.
Los descuentos para las gasolinas son menores al oscilar entre seis y 19 centavos. La gasolina superior de 95 octanos bajará de 102.79 a 102.60 lempiras el galón, o sea 19 centavos menos. En el caso de la gasolina regular de 91 octanos se reducirá seis centavos al bajar de 94.94 a 94.88 lempiras por galón en la capital hondureña.
En el caso del gas licuado vehicular la rebaja es de 27 centavos por galón en las estaciones distribuidoras de Tegucigalpa y Comayagüela y, por ende, el precio variará de L45.78 a L45.51. El cilindro de gas licuado propano de 25 libras se mantiene congelado en 238.13 lempiras, precio que está vigente desde finales de febrero de 2022.
La nueva estructura semanal de precios de los carburantes entra en vigencia este lunes, a partir de las 6:00 de la mañana, y se mantiene hasta las 5:59 a.m. del próximo 2 de agosto. La gasolina regular y el diésel cuentan con un subsidio semanal de 50%, el que se aplica cuando el refinado aumenta de precio.