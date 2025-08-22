¿Cuáles serán los precios de los carburantes en el Distrito Central a partir del lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- Los derivados del petróleo experimentarán rebajas este lunes en el mercado hondureño. De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sen), las rebajas oscilarán entre seis centavos y 1.25 lempiras por galón en la capital de la República. Las variaciones internas de los precios de los combustibles se explican por las cotizaciones de los refinados en la bolsa mercantil de Nueva York y por el comportamiento de la devaluación del tipo de cambio de referencia del lempira ante el dólar.

Para San Pedro Sula, las rebajas autorizadas oscilarán entre ocho centavos y 1.28 lempiras por galón. La diferencia de precios entre la capital de la República y San Pedro Sula se debe a la cercanía del centro de abastecimiento de las empresas importadoras de combustibles. El diésel es el derivado del petróleo que reportará el mayor descuento con 1.25 lempiras y, por ende, el galón de este carburante bajará de L89.43 a L88.18 en las estaciones de servicio de Tegucigalpa y Comayagüela. El precio en bomba de la querosina se reducirá de 76.33 a 75.24 lempiras por galón, con una disminución de L1.09, de acuerdo con la Secretaría de Energía.