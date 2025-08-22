  1. Inicio
Persiguió a la mamá con un cilindro de gas: hombre intentó quemar a su familia en Olancho

Bajo los efectos del alcohol, un hombre fue capaz de perseguir a su madre con un cilindro de gas en mano para intentar quemarla. Aquí los detalles de cómo ocurrió todo

  • 22 de agosto de 2025 a las 06:55
Bajo los efectos del alcohol un hombre intentó prender fuego a la vivienda de su propia madre utilizando un cilindro de gas LPG. El hecho ocurrió en barrio Bella Vista en Catacamas, Olancho.

 Foto: Cortesía
El sujeto, de 32 años, llegó a la zona con el “chimbo” en la mano y comenzó a amenazar a su familia. Vecinos alertaron a las autoridades.

 Foto: Cortesía
Un video muestra el momento en que el hombre, con fuego encendido, se desplazaba de un lugar a otro hasta llegar a la casa de su madre, donde dentro se encontraban ella y varios niños, cuyo parentesco con el agresor no ha sido confirmado.

 Foto: Cortesía
En las imágenes se observa cómo la madre, aterrada, decide salir de la vivienda en compañía de los pequeños, mientras su hijo la amenaza con prender fuego al inmueble pese a que ellos aún se encontraban adentro.

 Foto: Cortesía
Desesperada, la mujer se coloca frente a los menores, intentando protegerlos con su propio cuerpo, al tiempo que su hijo la persigue con el cilindro de gas en la mano, dispuesto a continuar con el ataque.

 Foto: Cortesía
Algunos vecinos, que ya conocían el comportamiento violento del hombre, alertaron de inmediato a la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía
Agentes policiales se movilizaron rápidamente hacia el barrio Bella Vista, logrando llegar al lugar en medio de la situación y cuando parecía que el sujeto estaba a punto de cometer un crimen.

 Foto: Cortesía
Los uniformados rodearon la zona oscura y lograron capturar al hombre, evitando que abriera el cilindro de gas que habría puesto en riesgo no solo a su familia, sino también a las viviendas cercanas

 Foto: Cortesía
El agresor fue capturado en el acto y trasladado bajo custodia policial. Se desconoce si el hombre ya había tenido ese tipo de comportamiento.

Foto: Cortesía
De inmediato se informó que sería puesto a la orden de las autoridades judiciales competentes para enfrentar cargos por el grave intento contra la vida de su madre y demás familiares

 Foto: Cortesía
