Persiguió a la mamá con un cilindro de gas: hombre intentó quemar a su familia en Olancho

Bajo los efectos del alcohol un hombre intentó prender fuego a la vivienda de su propia madre utilizando un cilindro de gas LPG. El hecho ocurrió en barrio Bella Vista en Catacamas, Olancho.
El sujeto, de 32 años, llegó a la zona con el “chimbo” en la mano y comenzó a amenazar a su familia. Vecinos alertaron a las autoridades.
Un video muestra el momento en que el hombre, con fuego encendido, se desplazaba de un lugar a otro hasta llegar a la casa de su madre, donde dentro se encontraban ella y varios niños, cuyo parentesco con el agresor no ha sido confirmado.
En las imágenes se observa cómo la madre, aterrada, decide salir de la vivienda en compañía de los pequeños, mientras su hijo la amenaza con prender fuego al inmueble pese a que ellos aún se encontraban adentro.
Desesperada, la mujer se coloca frente a los menores, intentando protegerlos con su propio cuerpo, al tiempo que su hijo la persigue con el cilindro de gas en la mano, dispuesto a continuar con el ataque.
Algunos vecinos, que ya conocían el comportamiento violento del hombre, alertaron de inmediato a la Policía Nacional.
Agentes policiales se movilizaron rápidamente hacia el barrio Bella Vista, logrando llegar al lugar en medio de la situación y cuando parecía que el sujeto estaba a punto de cometer un crimen.
Los uniformados rodearon la zona oscura y lograron capturar al hombre, evitando que abriera el cilindro de gas que habría puesto en riesgo no solo a su familia, sino también a las viviendas cercanas
El agresor fue capturado en el acto y trasladado bajo custodia policial. Se desconoce si el hombre ya había tenido ese tipo de comportamiento.
De inmediato se informó que sería puesto a la orden de las autoridades judiciales competentes para enfrentar cargos por el grave intento contra la vida de su madre y demás familiares