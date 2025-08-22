¡Despampanante! Elsa Oseguera llega a SPS para apoyar a Davis Flow en partido de tiktokers

Una de las figuras públicas más esperadas para el partido de tiktokers hondureños y salvadoreños era sin duda Elsa Oseguera, la guapa hondureña casada con David Flow y residente en Estados Unidos desde hace varios años. Así la captó EL HERALDO a su arribo a San Pedro Sula.
Elsa Oseguera es periodista y ejerció su carrera varios años en Honduras, siendo corresponsal de canales de televisión en la zona norte de Honduras, pues ella es sampedrana, lo que significa que hoy estará en casa.
Sin embargo, hace algún tiempo se mudó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y fue ahí donde conoció al también hondureño Davis Obed Silva Antunez, más conocido por su nombre artístico de "Davis Flow".
La pareja se casó en octubre de 2022 y en agosto de 2023 tuvieron a su hija, Summer.
Aunque Elsa es periodista y Davis es cantante, ambos se han convertido en parte de los creadores de contenidos más seguidos por hondureños y extranjeros.
Es justo por esa razón que recientemente que se conformó la selección de tiktokers de Honduras Davis fue uno de los convocados por 'Supremo', el capitán del cuadro. La selección de creadores de contenido se creó específicamente para disputar un partido contra los tiktokers de El Salvador.
De hecho, Davis Flow fue quien en el partido de ida, jugado en El Salvador, anotó un gol a favor de Honduras, digno de un mundial.
Este viernes 22 de agosto se llevará a cabo el partido de vuelta, esta vez en suelo catracho y Elsa Oseguera no quiso perdérselo y vino a alentar a su esposo.
David Flow y Elsa Oseguera fueron captados derrochando amor por la cámara de EL HERALDO.
La hermosa periodista hondureña llegó despampanante, derrochando belleza y estilo y luciendo una esbelta figura.
Además, aprovechó para tomarse fotos con algunos de sus seguidores y compartir con sus compatriotas sampedranos.
Durante su trayectoria profesional como periodista y en su faceta más personal como tiktoker, Elsa se ha caracterizado por ser frontal y polémica, pero también por ser amable y cercana con la gente y esto quedó evidenciado en esta visita.
Al ser entrevistada por EL HERALDO, dijo estar optimista de que el resultado de este partido será favorable para Honduras y que su amado anotará uno de los goles.
"Me siento muy bien, siempre es gratificante venir a nuestro país, a mi bella Honduras. Estoy orgullosa de estos muchachos y me alegra que se les esté tomando en cuenta. Se ha llegado a romper fronteras con lo que están haciendo", expresó Oseguera.
"Mi pronóstico 3-1 a favor de Honduras o 2-1 a favor de Honduras. Me gustaría el 1 para El Salvador también celebre su gol y que los recibamos bien, porque cuando los muchachos fueron a El Salvador, los salvadoreños se portaron a la altura y vamos a demostrar que los hondureños somos super hospitalarios", aseveró.
Ante la consulta de si se sumaría al cuadro de pomponeras, el cual también está integrado por tiktokers catrachas, Elsa soltó una carcajada y aseguró que no, pero destacó el gran trabajo de todos los que participan de un modo o de otro en esta actividad que se realiza por primera vez en Honduras y El Salvador.