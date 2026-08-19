INA: Fallo de la CIDH por litigio de tierras en Tela fue en contra de comunidad garífuna

Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en contra de la comunidad garífuna de San Juan del municipio de Tela, Atlántida, que solicitaban un terreno de casi mil manzanas.
Javier Talabera, ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), dijo a EL HERALDO que el 29 de agosto de 2023, "la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el reclamo hecho por la comunidad Garífuna de San Juan, en Tela, contra el estado de Honduras".
"La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del Estado de Honduras y en contra de la comunidad Garífuna, falló en contra, ¿por qué? porque la pretensión de ellos (los garífunas) era un espacio de tierra de casi mil manzanas, donde aproximadamente hay 7,620 personas viviendo que no son garífunas", detalló Talabera.
"La Corte Interamericana dijo que esa zona no se las podía dar a los garífunas, que el Estado de Honduras tenía que darles un terreno alterno o si no se ponían de acuerdo con ese terreno alterno, pagar en efectivo, pagar la compensación para los garífunas, pero que el terreno que ellos querían, que ellos pedían, le dijeron que no, porque no era posible expropiar 7,620 personas que ya viven allí", recalcó el titular del INA.
Dijo que esas 7,620 personas que estaban cuando la CIDH vino a hacer la inspección "deben de estar tranquilas, deben de estar relajados como hondureños que son porque han comprado, porque la Corte ya falló en contra de la comunidad garífuna", recalcó Javier Talabera.
Eso ratifica que ellos que están allí como propietarios de la tierra y no tienen que tener ningún problema.
El ministro del Instituto Nacional Agrario es del criterio que en Honduras "no hay grupos privilegiados. Nosotros como hondureños podemos vivir en un territorio si lo compramos sin afectar a nadie y en el caso específico de esta gente que vive allí debe estar tranquila"
"Con esta determinación de la CIDH no cabe ningún recurso que puedan presentar el grupo de garífuna, porque esto ya es un espacio internacional, es decir que ya salió del ámbito nacional y pasó a lo internacional porque ellos lo llevaron allá y la pretensión de ellos fue rechazada por la Corte", recalcó Talabera.
Dijo que con el fallo lo que sigue es que el Estado les dé un terreno alterno, entonces deben negociar el terreno dónde lo quieren y si es factible darlo, de lo contrario el Estado les debe de compensar económicamente.
Para hacer efectivo el pago a la comunidad garífuna se debe hacer un avalúo del predio y todo un procedimiento para llegar a un valor.
El mensaje que envía el funcionario a la comunidad garífuna es que si son respetuosos de la ley "tienen que respetar este fallo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se dio a conocer el 29 de agosto de 2023 y que lo respeten y que se cumpla".
En tanto, la otra parte que son 7,620 hondureños que viven allí, la Corte "ratificó ese derecho que ellos tienen y yo como ministro del Gobierno, yo les digo a ellos que que no se preocupen, porque había mucha gente preocupada pensaban que le iban a desalojar y todo porque según habían dicho que los garífunas habían ganado esto, pero ese espacio de tierra no lo ganaron los garífunas, que son aproximadamente mil manzanas en San Juan, Tela".