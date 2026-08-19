INA: Fallo de la CIDH por litigio de tierras en Tela fue en contra de comunidad garífuna

Tegucigalpa, Honduras.-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo en contra de la comunidad garífuna de San Juan del municipio de Tela, Atlántida, que solicitaban un terreno de casi mil manzanas. Javier Talabera, ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), dijo a EL HERALDO que el 29 de agosto de 2023, "la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el reclamo hecho por la comunidad Garífuna de San Juan, en Tela, contra el estado de Honduras". "La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor del Estado de Honduras y en contra de la comunidad Garífuna, falló en contra, ¿por qué? porque la pretensión de ellos (los garífunas) era un espacio de tierra de casi mil manzanas, donde aproximadamente hay 7,620 personas viviendo que no son garífunas", detalló Talabera.

"La Corte Interamericana dijo que esa zona no se las podía dar a los garífunas, que el Estado de Honduras tenía que darles un terreno alterno o si no se ponían de acuerdo con ese terreno alterno, pagar en efectivo, pagar la compensación para los garífunas, pero que el terreno que ellos querían, que ellos pedían, le dijeron que no, porque no era posible expropiar 7,620 personas que ya viven allí", recalcó el titular del INA. Dijo que esas 7,620 personas que estaban cuando la CIDH vino a hacer la inspección "deben de estar tranquilas, deben de estar relajados como hondureños que son porque han comprado, porque la Corte ya falló en contra de la comunidad garífuna", recalcó Javier Talabera. Eso ratifica que ellos que están allí como propietarios de la tierra y no tienen que tener ningún problema. El ministro del Instituto Nacional Agrario es del criterio que en Honduras "no hay grupos privilegiados. Nosotros como hondureños podemos vivir en un territorio si lo compramos sin afectar a nadie y en el caso específico de esta gente que vive allí debe estar tranquila"