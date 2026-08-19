CSJ establece mesa de diálogo para discutir conflictividad territorial garífuna

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció una mesa de dialogo para abordar la conflictividad territorial garífuna y avanzar en el cumplimiento de fallos internacionales sobre sus derechos.

La reunión contó con la participaron de representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).

No obstante, la ministra de Derechos Humanos, Leda Pagán, lamentó la ausencia de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofradeh), y sostuvo que "la solución de los conflictos se busca a través del diálogo”, manifestó.

La funcionaria también se refirió a los procesos judiciales que involucran cinco integrantes de la comunidad garífuna, y afirmó que debe garantizarse el debido proceso y el respeto de las garantías constitucionales.

“Aquí no se trata de que si se va o no a absorber a un ciudadano, es simplemente que el debido proceso es importante, el principio de legalidad y si estas personas son inocentes van a salir libres”, expresó la funcionaria.