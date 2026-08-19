CSJ establece mesa de diálogo para discutir conflictividad territorial garífuna

Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia (CSJ) estableció una mesa de dialogo para abordar la conflictividad territorial garífuna y avanzar en el cumplimiento de fallos internacionales sobre sus derechos.
La reunión contó con la participaron de representantes de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
No obstante, la ministra de Derechos Humanos, Leda Pagán, lamentó la ausencia de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofradeh), y sostuvo que "la solución de los conflictos se busca a través del diálogo”, manifestó.
La funcionaria también se refirió a los procesos judiciales que involucran cinco integrantes de la comunidad garífuna, y afirmó que debe garantizarse el debido proceso y el respeto de las garantías constitucionales.
“Aquí no se trata de que si se va o no a absorber a un ciudadano, es simplemente que el debido proceso es importante, el principio de legalidad y si estas personas son inocentes van a salir libres”, expresó la funcionaria.
Acompañamiento de la ONU
Tras la sesión, Juan Carlos Monge, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, señaló que "existe una problemática con la tenencia de la tierra, y la comunidad garífuna es un ejemplo de ello”.
Además, Monge explicó que desde la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia se solicitó al Alto Comisionado acompañar el proceso como entidad internacional.
Es decir, el acompañamiento de la OACNUDH será de carácter técnico y buscará contribuir al abordaje de la problemática planteada durante las mesas de trabajo.
Ofraneh cuestionó la convocatoria
Desde el 11 de agosto, organizaciones del pueblo garífuna mantienen un campamento frente a la CSJ para exigir respuestas sobre el proceso judicial contra cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, Tela.
Sin embargo, tras ser convocados a la mesa de diálogo, Ofraneh aseguró que no asistiría a las reuniones ya que no se suspendió el proceso judicial contra los defensores garífunas que fueron detenidos el lunes 6 de julio, y acusadas por el delito de usurpación.
Los cinco garífunas fueron detenidos durante despojo de tierras en la zona. Los imputados continúan sin un juez que lleve su caso, luego de que el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional declaró nulas sus actuaciones y devolvió el expediente a Tela, Atlántida, donde una jueza ya se había declarado incompetente.