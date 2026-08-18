Presidencia de la CSJ convoca al diálogo por problemática del pueblo garífuna

Tegucigalpa, Honduras.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, convocó este martes 18 de agosto al diálogo abierto con representantes del Pueblo Garífuna y de instituciones del Estado vinculadas a sus demandas y problemáticas.

El pasado lunes 06 de julio, fueran detenidas y acusadas por el delito de usurpación, cinco personas defensoras de la comunidad garífuna de San Juan, La Masica, quienes continúan sin un juez que lleve su caso, luego de que el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional declaró nulas sus actuaciones y devolvió el expediente a Tela, Atlántida, donde una jueza ya se había declarado incompetente.



El conflicto tiene componentes relacionados con los derechos colectivos de estas comunidades, la propiedad y el registro de tierras, la actuación de distintas instituciones del Estado y las obligaciones internacionales asumidas por Honduras. También involucra la seguridad jurídica sobre los territorios y el cumplimiento de decisiones emitidas por tribunales internacionales.

Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, la iniciativa responde a la preocupación expresada por comunidades, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, quienes señalan que la problemática no puede reducirse únicamente a un expediente penal.