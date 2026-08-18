Presidencia de la CSJ convoca al diálogo por problemática del pueblo garífuna

Tegucigalpa, Honduras.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, convocó este martes 18 de agosto al diálogo abierto con representantes del Pueblo Garífuna y de instituciones del Estado vinculadas a sus demandas y problemáticas.
El pasado lunes 06 de julio, fueran detenidas y acusadas por el delito de usurpación, cinco personas defensoras de la comunidad garífuna de San Juan, La Masica, quienes continúan sin un juez que lleve su caso, luego de que el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional declaró nulas sus actuaciones y devolvió el expediente a Tela, Atlántida, donde una jueza ya se había declarado incompetente.
El conflicto tiene componentes relacionados con los derechos colectivos de estas comunidades, la propiedad y el registro de tierras, la actuación de distintas instituciones del Estado y las obligaciones internacionales asumidas por Honduras. También involucra la seguridad jurídica sobre los territorios y el cumplimiento de decisiones emitidas por tribunales internacionales.
Mediante un comunicado compartido en sus redes sociales, la iniciativa responde a la preocupación expresada por comunidades, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, quienes señalan que la problemática no puede reducirse únicamente a un expediente penal.
¿Qué dice el comunicado?
Melvin Duarte, director de comunicaciones del Poder Judicial, enfatizó que el proceso penal relacionado con personas de la comunidad garífuna de San Juan, Atlántida, debe desarrollarse con respeto al juez natural, el derecho de defensa, el debido proceso, los recursos legales, la debida motivación de las resoluciones, la igualdad ante la ley y la no discriminación, conforme a los estándares nacionales e internacionales aplicables.
Asimismo, la CSJ precisó que no puede intervenir, ordenar ni anticipar decisiones que corresponden exclusivamente a los jueces y tribunales que conocen una causa en trámite, garantizando la independencia judicial para todas las partes.
En ese contexto y como parte de la búsqueda de una solución integral, la Presidencia de la CSJ convocó para este miércoles 19 de agosto, a las 2:00 de la tarde, a representantes de OFRANEH y del Comité de Sentencias.
A la reunión también asistirán miembros de la Procuraduría General de la República, Ministerio Público, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Seguridad y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Además, el Poder Judicial solicitará el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en calidad de observador técnico internacional.
Finalmente, Duarte expresó que: "La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia mantiene su disposición al diálogo dentro de sus competencias constitucionales y legales, con respeto a la independencia judicial, los derechos humanos, el Pueblo Garífuna y la institucionalidad democrática".