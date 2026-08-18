Honduras acumula 7,671 casos de dengue y Salud llama a destruir los criaderos

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Salud (Sesal) informó que el país acumula 7,671 casos de dengue, por lo que reiteró el llamado a la población para intensificar las medidas de prevención y eliminar los criaderos del mosquito transmisor. La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Odalys García, detalló que del total de casos registrados, hay 5,655 que corresponden a dengue sin signos de alarma; 1,872 a dengue con signos de alarma y 114 a dengue grave. Las regiones sanitarias con la mayor incidencia de esta enfermedad son las metropolitanas del Distrito Central y San Pedro Sula, además de Olancho, Choluteca, Yoro y Colón; en estas regiones se presentan cifras superiores al promedio nacional, establecido en 375 casos.

La funcionaria advirtió que la temporada lluviosa incrementa el riesgo de proliferación del mosquito, debido a la acumulación de agua en recipientes ubicados dentro y fuera de las viviendas. En ese sentido, recordó que todos los recipientes utilizados para almacenar agua deben permanecer tapados para evitar la reproducción del mosquito. "Ya comienzan las lluvias y en cualquier depósito de agua pueden haber larvas y zancudos que transmiten esta enfermedad. La fumigación elimina al mosquito adulto, pero lo que realmente necesitamos es destruir los criaderos", enfatizó. Por lo que reiteró que la eliminación de llantas, botellas, pilas, barriles destapados y cualquier otro objeto capaz de acumular agua continúa siendo la medida más efectiva para reducir la transmisión del virus.