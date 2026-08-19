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Tiktoker Urías Lobo es capturado por publicar video donde rapaba a un niño en Danlí

Urías Lobo fue capturado en Danlí tras ser señalado junto a otro creador de contenido por rapar y exponer públicamente a un menor a cambio de dinero

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 19:00
Tiktoker Urías Lobo es capturado por publicar video donde rapaba a un niño en Danlí

El MP informó que la acusación corresponde al delito de trato degradante agravado y que ambos creadores de contenido deberán responder ante la justicia por los hechos que se les atribuyen.

 Foto: Redes sociales

Danlí, El Paraíso.- ​​​​​Luego del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), el creador de contenido Urías Jabín Lobo Montoya fue capturado tras ser señalado por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, junto a otro tiktoker.

La captura de Urías Lobo ocurrió en Danlí, El Paraíso, luego de que las autoridades iniciaran una investigación por un hecho registrado el pasado 16 de agosto en el parque central de esa ciudad.

De acuerdo con las investigaciones, Urías Lobo y Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como "Soy Rosel", raparon el cabello del menor mientras grababan la acción con sus teléfonos celulares.

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Para convencer al menor de participar en el reto le ofrecieron 500 lempiras a cambio y posteriormente publicaron el video en redes sociales a través de la cuenta de uno de los acusados.

El material se volvió viral y provocó indignación entre usuarios de las plataformas digitales, quienes cuestionaron la exposición del menor y la "humillación" a cambio del dinero entregado.

Informe

Según la acusación fiscal, durante el hecho los imputados emitieron expresiones que ridiculizaban al niño y realizaron señalamientos relacionados con un supuesto consumo de sustancias dañinas para la salud.

Estas acciones expusieron "públicamente al menor y afectaron su imagen e integridad moral", por lo que ambos creadores de contenido quedaron vinculados a la investigación penal.

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La Fiscalía Regional de Oriente sostiene que existen suficientes indicios para establecer la participación de los dos imputados en los hechos investigados.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes conforme avance el proceso judicial y se establezcan las circunstancias en que ocurrieron los hechos denunciados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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