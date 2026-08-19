Tiktoker Urías Lobo es capturado por publicar video donde rapaba a un niño en Danlí

Danlí, El Paraíso.- ​​​​​Luego del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), el creador de contenido Urías Jabín Lobo Montoya fue capturado tras ser señalado por el delito de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, junto a otro tiktoker.

La captura de Urías Lobo ocurrió en Danlí, El Paraíso, luego de que las autoridades iniciaran una investigación por un hecho registrado el pasado 16 de agosto en el parque central de esa ciudad.

De acuerdo con las investigaciones, Urías Lobo y Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido en redes sociales como "Soy Rosel", raparon el cabello del menor mientras grababan la acción con sus teléfonos celulares.