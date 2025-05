Expertos: El Estado no puede pagar deudas privadas porque sería inconstitucional​​​​

"Nos llama poderosamente la atención el enorme interés que hoy tiene el gobierno por resolverle a la ciudadanía, que no es malo, vía Congreso Nacional sin agotar la vía correspondiente que es la vía judicial, porque a todas luces esa es una estafa", señaló la diputada del Partido Nacional, Francis Argeñal.

La parlamentaria nacionalista indicó: "Ahora bien, nos preguntamos, ¿acaso es que están tratando de ocultar algo? Nosotros nos solidarizamos con todas aquellas personas que se sientan estafadas. También es una realidad que no es el Congreso Nacional, ni tampoco el pueblo hondureño, el que tiene que hacerse cargo de esta situación".

Argeñal exhortó al fiscal general a pronunciarse respecto al tema y realizar una investigación para dar con el paradero de los personajes de peso involucrados en la estafa financiera.

Por su lado, la parlamentaria del Partido Liberal, Suyapa Figueroa, argumentó: "No se puede pagar con fondos públicos una situación que el Estado no supervisó. Nos preguntamos por qué no actuaron incautando o asegurando el dinero".

A criterio del analista Kenneth Madrid, la Constitución prohíbe que el Estado asuma deudas privadas, lo que complica cualquier intento de solución pública para los afectados por Koriun Inversiones, acarreando implicaciones legales y económicas.