Orellana sobre Koriun: "¿Por qué el MP no incautó los 400 millones encontrados en cajas?"

El exfuncionario ha estado siguiendo el caso y criticó a la administración de Xiomara Castro por disponer de fondos públicos para indemnizar a las personas que no obtengan de regreso el dinero que depositaron en Koriun .

Orellana se refirió al hecho que el MP tenía conocimiento del tipo de accionar en Koriun y la tardanza en intervenir.

"Si el MP sabía esto, habrá que preguntar: ¿Por qué no incautó los 400 millones en efectivo encontrados en cajas? ¿Quién garantiza que ese dinero lo entregó Koriun a las víctimas? ¿Quién asegura que esa red criminal no se apropió de ese dinero? ¡Muchas preguntas sin respuesta!", fustigó Orellana.

El 14 del mayo, el profesional del derecho opinó que "según la autoridad, lo de Koriun no es delito, no se puede incautar el dinero en efectivo que se encontró y no se procesará a nadie. Este es el precedente. En adelante, cualquiera puede hacer lo mismo sin temor alguno. El sistema de impunidad expuesto impúdicamente".

A los cuestionamientos se sumó el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, quien solicitó la renuncia del titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra.

Fue hasta diciembre de 2024 cuando la Unidad de Investigación Financiera (UIF), adscrita a la CNBS, supo de las operaciones de Koriun.

El documento fue remitido a la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado del MP, lo que derivó en la apertura de una investigación contra Koriun y sus principales operadores, confirmó Yuri Mora, vocero del ente acusador.